La Fiat Topolino a EICMA 2023, anche in versione Dolcevita

EICMA è una fiera tradizionalmente legata alle due ruote, di anno in anno però i quadricicli sono sempre più presenti e quest’anno c’è anche una partecipazione di peso: abbiamo visto dal vivo la Fiat Topolino.

Presentata ufficialmente nel corso dell’estate 2023, la Topolino ha avuto ordini aperti dal 19 settembre - e proprio a causa sua gli ultimi incentivi statali riservati a cicli e quadricicli a zero emissioni sono terminati (la Fiat Topolino spopola: terminato l’Ecobonus), ora siamo in attesa di una nuova tornata. Nel frattempo però la Topolino ha pensato bene di apparire a EICMA 2023 e farsi notare da visitatori provenienti da tutto il mondo.

A Rho Fiera Milano è possibile ammirare sia la Topolino in versione standard, comprensiva di portiere, che la speciale Topolino Dolcevita, un’autentica spiaggina senza portiere e tetto in tela apribile.

Ricordiamo che si tratta di un quadriciclo con velocità massima limitata a 45 km/h, significa che anche chi ha soltanto la patente AM può guidarla. L’autonomia è di 75 km, non tantissima ma comunque sufficiente a coprire i nostri spostamenti quotidiani in ambito urbano. La Fiat Topolino viene venduta al momento a 9.890 euro in assenza di incentivi dedicati, in alternativa è possibile sfruttare un canone mensile di 79 euro, sul sito ufficiale di Fiat trovate una simulazione di finanziamento.