Fiat Topolino Dolcevita, ordini aperti: col massimo sconto solo 33 euro al mese

E' ordinabile dalla giornata di ieri la Fiat Topolino nella versione Dolcevita, quella più estiva del piccolo quadriciclo torinese su base Ami. Così come per il 2023 il prezzo di partenza resta quello di 9.890 euro, ma con gli sconti derivanti dagli incentivi e dalla rottamazione si può ottenere una sensibile riduzione.

La Fiat Topolino, presentata in diretta streaming lo scorso luglio, si appresta ad invadere le strade italiane anche se, come segnalato dal sito ufficiale Fiat, i tempi di attesa non saranno brevissimi: minimo 19 settimane, circa 5 mesi, questo bisognerà attendere affinchè potremo guidare la nostra vetturina elettrica.

Due sono le ipotesi di acquisto, con lo sconto rottamazione in caso di vettura idonea, oppure senza. In quest'ultimo caso il prezzo di partenza scenderà a 7.543,68 grazie all'ecobonus da 2.346 euro. Fiat propone inoltre un finanziamento da 48 mesi per 5.000 chilometri annuali, con un anticipo di 2.582,70 euro e una rata mensile da 39 euro. Qualora si superassero i chilometri di cui sopra bisognerà pagare 5 euro ogni 100 km di eccedenza.

La seconda soluzione prevede invece una rottamazione, quindi un ulteriore sconto del 10%, con il prezzo che si abbassa a 6.729 euro. La durata del finanziamento resta uguale, 48 mesi per 5.000 km annui, ma si abbassa ulteriormente il prezzo da pagare mensilmente, leggasi 33 euro con un anticipo pari a 1.872,16 euro. Una doppia proposta senza dubbio conveniente per la gemella della Citroen Ami e della Opel Roks-e.

Ricordiamo che la piccola Fiat Topolino, prevista anche in 5 versioni speciali Disney, presenta una batteria da 5,4 kWh con un motore da 6 kW e 44 Nm di coppia massima. La velocità raggiungibile è di 45 km/h mentre l'autonomia è di circa 80 km, quindi perfetta da usare in città, in particolare nelle trafficate metropoli italiane come Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Ricordiamo che la Fiat Topolino è guidabile dai 14enni in su se provvisti del patentino, mentre per la ricarica completa basta una classica presa Schuko e 4 ore per raggiungere il 100%.