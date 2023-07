Fiat Topolino, Castagna Milano la stravolge: rollbar, tendalino e doccetta

Presentata pochi giorni fa in diretta streaming, la nuova Fiat Topolino è divenuta in breve tempo la protagonista dei designer del web e delle carrozzerie e officine specializzate. L'ultima in ordine di tempo a mettere mano al progetto iniziale è stata Castagna Milano.

Come facilmente intuibile, si tratta di una carrozzeria nata nel capoluogo lombardo, che vanta una lunghissima tradizione essendo venuta alla luce nel lontano 1849 e ancora aggi attiva. Nel corso della sua esistenza ha saputo adattarsi ai cambiamenti del settore automotive e dal 1994, da quando è stata rilevata dall’architetto Gioacchino Acampora, ha iniziato a modificare le vetture con design su misura.

L'ultima lavorazione riguarda appunto il quadriciclo di casa Fiat, sviluppato partendo dalla Citroen Ami: “Benvenuta Topolino!!!! - scrive Castagna sulla propria pagina Facebook - oggi rinasce un mito tutto italiano e noi stiamo pensando a come prepararlo per la prossima estate. La nostra proposta è come da tradizione una spiaggina totalmente aperta, con rollbar, tendalino e doccetta”.

Dopo la Fiat Topolino in versione Abarth, uno scorpioncino cattivissimo, ecco una nuova inedita versione dell'auto elettrica che sta facendo parlare di se in tutto il mondo. Non conosciamo le specifiche tecniche del modello Castagna, ma dalle foto pubblicate su Facebook si notano diversi dettagli esclusivi rispetto al modello di serie, a cominciare dai copricerchi differenti, senza dubbio più moderni rispetti a quelli base che invece strizzano l'occhio alla Dolce Vita.

Si vede poi un inedito roll-bar, così come dei poggia testa differenti. Bello il copri sedile in stile "vimini", ed inoltre si possono notare degli inserti in marrone chiaro, (uno dei colori marchio di fabbrica dalla carrozzeria Castagna), nella zona di ingresso (dove è stata tolta la portiera), ma anche nel parafango anteriore e molto probabilmente anche in quello posteriore (che non si vede dalla foto). Una versione senza dubbio ben riuscita: cosa ne pensate?