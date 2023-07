Fiat Topolino, arriva la versione con velocità massima da 80 km/h?

La Fiat Topolino, presentata lo scorso 4 luglio in diretta streaming, potrebbe essere commercializzata a breve in una versione più veloce e con una batteria con maggior autonomia.

Secondo quanto raccolto in queste ore dalla stampa francese di L'argus, Citroen sarebbe al lavoro sulla sua Ami, il clone della Topolino, con l'obiettivo di introdurre sul mercato una versione più veloce per far fronte alla concorrenza di Mobilize Duo, un frizzante quadriciclo elettrico che sarà appunto in vendita con la versione da 45 e 80 km/h.

Tecnicamente sarebbe possibile effettuare un “upgrade” dell'Ami di conseguenza non è da escludere che anche la Fiat Topolino, di recente presentata nella versione Castagna, non possa rispecchiare le stesse specifiche.

Tra l'altro esiste una versione modificata della Opel Rocks-e, (secondo ed ultimo clone dell'Ami), che prevede una potenza di 16 cavalli che permettono di raggiungere una velocità massima di 90 km/h senza limitatore elettronico introdotto: eliminando la conversione off-road si potrebbero addirittura superare i 100 km/h.

La batteria della Opel Rocks E-Xtreme ha una capacità di 10 kWh (quella originale ne ha 5.5), permettendo quindi un'estensione da 75 a 140 km di autonomia. Si tratterebbe di una versione di Ami ed eventualmente Topolino, senza dubbio più appetibile sul mercato, visto che sono in molti coloro che storcono un po' il naso per i 45 km/h di velocità massima: anche se auto pensata prevalentemente per la città è ipotizzabile la possibilità di superare i 50 km/h in determinate tratte, di conseguenza raggiungere gli 80 km/h con una maggiore autonomia sarebbe cosa decisamente gradita.

Al momento comunque non vi è nulla di confermato ne tanto meno di ufficiale, e siamo solo nel campo dell'ipotesi. Tra l'altro la stampa francese fa riferimento all'Ami di conseguenza non è da escludere che il potenziamento si limiti solamente a Citroen lasciando la nostra Topolino così come è attualmente.