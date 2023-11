Fiat Topolino, annunciate 5 versioni speciali in collaborazione con Disney

L'iniziativa prenderà il nome di "When Fiat Topolino meets Topolino, magic happens" e sancisce un'importante collaborazione tra il gruppo Stellantis e Disney per la realizzazione di edizioni limitate della piccola mini car italiana.

Sono state ideate quattro interpretazioni esclusive della Fiat Topolino a tema Disney e sono state disegnate dal Centro Stile torinese. Ogni variante rappresenta una fusione unica tra il design distintivo di Fiat e l'immaginario incantato di Disney. L'aspetto più interessante di questa collaborazione è data dalla partecipazione di Giorgio Cavazzano, uno dei più illustri artisti Disney. Questa iniziativa sarà anche un omaggio speciale per celebrare i cento anni di magia offerti dalla Disney al mondo.

Olivier Francois, CEO di Fiat, rivelerà questo progetto affascinante il 21 novembre attraverso un presentazione ufficiale che sarà visibile anche sul canale Youtube di Fiat. L'ultima versione speciale della Fiat Topolino è stata presentata in occasione dell'evento EICMA 2023, che ha visto l'introduzione della variante "Fiat Topolino Dolcevita" che ricalca la tradizione , lo stile e la cultura degli storici anni '50 italiani.

Fiat Topolino è attualmente la prima auto della compagnia a far parte del segmento nascente delle mini city car elettriche. In questo particolare segmento uno dei competitor (se non IL competitor) principale è la Citroen AMI che ha riscosso un notevole successo (qualcuno ha anche provato a immaginarsi un'ipotetica Fiat Topolino in versione Abarth).