Fiat Topolino Abarth, lo 'scorpioncino' elettrico supercattivo

E' stata ufficialmente svelata settimana scorsa la nuova Fiat Topolino: in diretta via streaming assieme alla 600, la casa torinese ha mostrato al mondo intero il piccolo quadriciclo rigorosamente elettrico.

Due le versioni disponibili della Fiat Topolino, a cominciare dalla spiaggina con tanto di doccia come optional, arrivando fino a quella classica con le portiere. E se in futuro venisse realizzata anche una Topolino Abarth? Come potrebbe essere il piccolo quadriciclo con lo scorpione?

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i francesi di L'Automobile Magazine, che hanno appunto realizzato un'ipotetica Topolino Abarth in puro stile 500 d'epoca. La piccola vettura guidabile dai 14 anni in su si trasforma in una vera e propria sportiva green cattivissima, con una linea rotonda con tanto di cerchi neri con pinze dei freni rossi, doppio scarico, diffusore, l'immancabile logo Abarth sul cofano e molte altre diavolerie che la rendono di fatto irriconoscibile.

L'ipotesi, diciamolo, è davvero difficile che si realizzi anche perchè si tratta di una vettura pensata per un determinato target e come detto sopra, senza bisogno di prendere la patente, di conseguenza un suo potenziamento di fatto la stravolgerebbe.

La Topolino “ufficiale” è un'auto da 45 km/h di velocità massima con un'autonomia da 75 km per via di una piccola batteria, ma un eventuale aumento della sua potenza obbligherebbe il produttore ad inserire un propulsore elettrico maggiorato.

Niente da fare quindi, i “sognatori” dovranno accontentarsi del disegno che trovate qui sopra, e anche per quanto riguarda la Fiat 600 è molto complicato ipotizzare una versione Abarth. Tra l'altro si mormora che l'ultima 500 elettrica nella versione con lo scorpione, non abbia fatto così tanta breccia nel cuore degli italiani, sicuramente ancorati ad un modello Abarth dal suono reale e dal motore benzina, nulla a che vedere quindi con l'ultimo scorpione full electric che è dotato di un sound artificiale e appunto di un propulsore green.