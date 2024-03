Fiat TooGo, lo splendido concept di ispirazione Panda con il monopattino integrato

In attesa di scoprire come sarà la nuova Fiat Panda che per la prima volta diverrà B-SUV e che sarà elettrica, possiamo ammirare la realizzazione di Marco Maltese, designer che ispirandosi chiaramente alla mitica city car torinese ha dato vita alla sua TooGo.

Si tratta di un concept di un veicolo elettrico che racchiude al suo interno diverse particolarità, a cominciare da uno scompartimento nel baule posteriore per un monopattino.



Maltese ha ipotizzato due versione della TooGo (nome che forse deriva anche dal termine tutto italiano togo, che vuol dire cool), una classica e una invece 4x4, con l'obiettivo di continuare l'eredità della Panda. Difficile ipotizzare le dimensioni ma la Fiat TooGo sembrerebbe essere più piccola della nuova Pandina ufficialmente svelata lo scorso 29 febbraio. Stiamo quindi parlando di un'auto che probabilmente sarà lunga meno di 3,5 metri, e lo si capisce chiaramente dal fatto che la vettura sia dotata di sole tre portiere.



Esteticamente sono chiari i riferimenti alla Panda del 1980, la primissima serie, ma nel contempo ci sono degli spunti recenti presi dal concept Centoventi presentato nel 2019 e auto che dovrebbe ispirare la prossima Panda.



Bella la scelta del bicolor, così come del tetto panoramico, ma la vera chicca, come detto sopra, è il baule posteriore: una volta aperto il portellone, il fascione inferiore si reclina, nascondendo al suo interno uno scompartimento pensato appositamente per un monopattino, ovviamente dal design simile alla TooGo e dallo stesso colore.



Sul frontale troviamo invece l'indicatore del livello della batteria, con tanto di logo Fiat, mentre nelle branchie laterali vengono alloggiate la presa per la la ricarica e i sistemi ADAS. Belli anche gli interni, assolutamente minimali ed essenziali, ma non per questo non apprezzabili.



Spicca un grande display per l'infotainment in stile Tesla, posizionato al centro, ed inoltre il cruscotto è rivestito in fibra di bambù, in tinta con il rivestimento che troviamo nei pannelli delle portiere. Quattro i posti all'interno, con dei sedili dall'aspetto avveniristico, ed è degno di nota anche il volante dalla forma inedita, così come gli altoparlanti Sonus Faber sulle portiere.



Per non farsi mancare niente, come accennato sopra, Maltese ha disegnato anche una versione a trazione integrale della TooGo come possibile erede della Panda 4x4, e che rispetto al modello classico presenta dei parafanghi maggiorati, degli pneumatici fuoristrada, e un bull bar integrato, oltre ad un portapacchi per la ruota di scorta. Che dire, una realizzazione davvero unica e ben fatta: chissà che Fiat non possa prendere spunto.