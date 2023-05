Fiat Titano, svelato il nome del prossimo pick-up della casa torinese

Si chiama Titano ed è il nuovo pick-up di casa Fiat destinato al mercato straniero, precisamente a quello brasiliano. Negli scorsi giorni l'azienda di automobili torinesi ha pubblicato un video teaser in cui ha appunto svelato il nome della prossima auto e nel contempo la silhouette della stessa.

Tante novità in queste settimane per l'azienda di automobili italiana più antica, a cominciare dalla nuova Fiat 600, fotografata senza veli a Roma, passando dalla Fiat Topolino definita dal 'design a bocca aperta'.

In cantiere anche un pick-up, un classico mezzo da lavoro, che è stato battezzato Titano, nome mostrato in bella mostra sulla parte posteriore dello stesso veicolo. Il richiamo è alla battaglia mitologica fra Zeus e gli dei dell'Olimpo con l'obiettivo di conquistare il potere supremo, e nome che si sposa perfettamente con il pick-up pensato per uomini che lavorano e che in qualche modo “battagliano” tutti i giorni.

C'è poi un riferimento al titanio, uno dei metalli più resistenti al mondo, a conferma della solidità dello stesso pick-up di casa Fiat. Nel video, che trovate qui sopra, si nota la griglia che troveremo sul frontale, dove spicca il logo dell'azienda e la bandiera italiana.

Il nuovo mezzo verrà costruito sulla piattaforma utilizzata per assemblare il Peugeot Landtrek che a sua volta condivide la carrozzeria con le due cinesi Kaicene F70 e Changan Lantazhe. In Brasile, ricordiamo, Fiat vanta già due pick-up, mezzo che evidentemente va per la maggiore da quelle parti, e precisamente i piccoli Strada e Toro.

Non si conoscono dettagli in merito ai propulsori utilizzati dal Titanio, ma è prevedibile una motorizzazione diesel e benzina nelle versioni RWD e AWD. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire durante la seconda dell'anno del 2023, di conseguenza sono attese ulteriori novità nelle prossime settimane, soprattutto per quanto riguarda le specifiche tecniche.