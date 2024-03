Fiat Titano svelato il nuovo pick-up esclusivamente per Africa e Sud America

Il Fiat Titano è un pick-up progettato per soddisfare le esigenze dei clienti in America Latina e in Nord Africa, offrendo versatilità, tecnologia avanzata e prestazioni su strada e fuoristrada. Questo pick up è basato sulla Peugeot Lantreck e personalizzato per soddisfare le preferenze dei clienti locali.

Fiat mira a espandere la propria presenza in mercati come il Brasile e l'Algeria, dove il Titano sarà inserito nella gamma Fiat Professional. Il veicolo presenta un design robusto e sofisticato, con particolare attenzione alla durabilità, evidenziata dall'emblematico logo "Titano".

Sebbene esternamente sia simile alla gemella Peugeot, la griglia risulta leggermente ridisegnata, con cerchi in lega da 18 pollici e il nome, ispirato alla mitologia greca, impresso sul portellone posteriore. Condividendo lo stesso pianale con i veicoli cinesi Kaicene F70 e la Changan Lantazhe, il Titano offre sia versioni a cabina singola che a cabina doppia, rispondendo alle diverse esigenze di carico e spazio interno. Con una lunghezza di 5.3 metri, è leggermente più lungo della Toyota Hilux e leggermente più corto del Ford Ranger. Una via di mezzo per soddisfare un mercato nel quale Stellantis ha deciso di puntare fortemente.

In Algeria il Titano è già presente da qualche mese, ed è incentrato sull'efficienza del carburante, con un motore diesel da 1,9 litri che eroga 148 CV e 350 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei marce e disponibile in configurazioni 4x2 e 4x4. In Brasile, il Titano sarà invece offerto in tre versioni con motore turbodiesel Multijet II da 2,2 litri e trazione integrale di serie.

Tornando invece in Europa, vi abbiamo parlato come, nei prossimi tre anni, Fiat lancerà cinque nuovi modelli, tra cui la tanto attesa Fiat Panda 2024, che diventerà un B-SUV e sarà completamente elettrica. Seguirà il lancio della Fiat 600e Abarth nel 2024, con un motore da 240 cavalli, mentre nel 2025 arriverà l'erede della Multipla, ancora senza un nome ufficiale. Nel 2026 sarà presentata la nuova Fiat Tipo, un crossover che sostituirà il modello attuale. Infine, nel 2027, arriverà la nuova Fiat 500, sia in versione elettrica che ibrida, prevista con cinque porte per maggior comfort e spazio.

