Fiat Tipo va in pensione: FCA pensa a una Panda SUV?

La Fiat Tipo è stata ed è ancora oggi uno dei modelli più venduti in assoluto dalla casa automobilistica torinese, tanto che in sviluppo c'è una nuova versione. Sul web però le voci che circolano parlano dell'ultima Fiat Tipo della storia.

Che FCA stia lavorando a un nuovo modello di Fiat Tipo 2021 non è certo una novità, ve ne abbiamo parlato diverse volte nelle ultime settimane. Addirittura grazie ad alcune foto spia siamo riusciti a intravedere la nuova Fiat Tipo Cross 2021, variante un po' più "muscolosa" molto più vicina a un crossover moderno che alla classica Tipo delle origini, quello che sarà probabilmente il modello di punta del 2021.

Un modello di punta che potrebbe anche chiudere la storia della Tipo per sempre, auto che sarà sostituita probabilmente da un nuovo SUV FCA - almeno secondo le indiscrezioni del momento. Fra le opzioni più accreditate, l'idea che FCA voglia allargare la famiglia Panda, un po' come avvenuto con la 500, per creare una sorta di PandaX SUV. L'idea potrebbe essere una diretta conseguenza della fusione FCA-PSA ma è ancora presto per avere delle conferme. Voi nel frattempo da che parte state, con la classica Tipo oppure con l'evoluzione della Panda?