La Fiat Tipo di Nigel Mansell è in vendita: la cifra non è clamorosa

La Fiat Uno Turbo è rimasta nel cuore degli appassionati a differenza della Tipo, che è stata una hatchback non non è riuscita a lasciare il segno. Questo esemplare però è molto speciale, perché si tratta di un pezzo unico appartenuto al leggendario Nigel Mansell.

Il pilota inglese non si sarebbe mai comprato una Fiat Tipo probabilmente, ma si da il caso che Cesare Romiti, allora direttore Fiat, decise di regalargli un esemplare come ringraziamento per ciò che aveva ottenuto nel 1990 guidando nella scuderia Ferrari Formula 1.

Mansell ricevette la sua “supercar” subito dopo il GP di Monza di quell’anno, dopo aver ottenuto un quarto posto alle spalle di Senna, Prost e Berger, arrivati rispettivamente in prima, seconda e terza piazza. L’auto in questione era una Tipo 1.8 DGT che oggi si trova in Olanda, pronta per passare nelle mani di un appassionato che possa darle un po’ di amore.

Di fatto si tratta di un pezzo unico grazie ad alcune caratteristiche inedite che non erano presenti solitamente sulle versioni di serie, nemmeno come optional. Dovendo finire nella mani di un pilota inglese, la guida è a destra, e sfoggia una classica tinta Britisch Racing Green che ben si sposa con i dettagli rossi presenti sulla fiancata.

I sedili avevano un rivestimento in pelle inedito, vetri elettrici, un lettore di cassette (ve le ricordate?) Grundig e tettuccio apribile. Infine, ma pezzo forte dell’esemplare, presenta una targa metallica con riportata la scritta che dice “Regalata a Nigel Mansell in segno di apprezzamento per la sua stagione 1990 con la Ferrari in Formula 1 da Cesare Romiti, amministratore delegato della Fiat”.

L’auto si trova in vendita su Catawiki ed ha all’attivo soltanto 81.988 km, pochi considerando la sua età (di recente è finita all’asta una collezione di Formula 1 di Nigel Mansell). È in ottime condizioni e sotto al cofano monta un motore 4 cilindri da 1.8 litri capace di appena 112 CV. Si tratta però del modello con numero di telaio 1.000.000, e questo fa ancora più gola ai collezionisti. Quanto costa dunque questa one-off? Si stima un prezzo finale compreso tra gli 8 e i 10 mila euro, ma l’offerta attuale è ferma a 6.000 euro.