La Fiat Tipo diventa More: allestimenti più ricchi con sconti fino al 50%

La Fiat Tipo diventa da oggi più ricca grazie alla nuova gamma "More". A listino troviamo le versioni Sport e S-Design, la più confortevole Lounge, la stilosa Mirror, la tecnologica Street - con contenuti scontati anche del 50%.

Prendiamo ad esempio la nuova Fiat Tipo Street "More", che offre di serie cerchi in lega da 16" e DRL, nuovi interni neri, radio UConnect con schermo da 5 pollici touch, volante in pelle con comandi e servizi UConnect Live. Con la Mirror "More" invece si ottiene una radio UConnect con schermo da 7 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, fendinebbia e cerchi in lega da 16", vetri oscurati, climatizzazione automatica e sensori di parcheggio posteriori.



Chi vuole una Tipo più aggressiva può ripiegare sulle Sport e S-Design, con proiettori BiXeon, retrocamera e dettagli sportivi, cerchi in lega da 18" bi-color Sport by Mopar, oltre ai contenuti presenti sulla Lounge - ovvero clima automatico e Adaptive Cruise Control. Il badge "More" indica che con soli 500 euro in più rispetto alle versioni Standard possiamo avere contenuti scontati fino al 50%, un'iniziativa importante che va a toccare una delle auto più vendute del proprio segmento di riferimento.



Sempre a proposito di Fiat, vi ricordiamo l'uscita delle nuove 500 e Panda Hybrid con motore Firefly 3 cilindri.