La nuova Fiat Tipo sarà così? Bella, ma ce la ricordavamo diversa

Autoexpress magazine ha pubblicato due foto di quella che dovrebbe essere la nuova Fiat Tipo, la mitica utilitaria anni '80 che dovrebbe rivedere la luce a partire dal prossimo 2025. L'azienda torinese sta pensando a qualcosa di completamente diverso rispetto al vecchio modello.

La conferma la si ha avuto appunto dai due scatti pubblicati su Instagram nelle scorse ore, e che sono stati realizzati dal noto designer digitale Avarvarii. Ovviamente siamo ancora nel campo dell'incertezza più totale, e anche il nome, Fiat Tipo, non è da escludere sia quello ufficiale, fatto sta che l’amministratore delegato Olivier Francois ha confermato l’arrivo del modello fra tre anni, aggiungendo altresì che l'erede della vecchia utilitaria avrà delle sembianze completamente nuove, essendo più simile ad un SUV compatto.

Si tratterà comunque di uno sport utility vehicle, stando sempre a quanto spiegato da Francois, che andrà un po' fuori dalle righe, dagli schemi attuali, soprattutto a livello di design, di conseguenza ci si aspetta qualcosa di innovativo. Dagli scatti pubblici questa esagerata sorpresa non sembra trasparire, ma non è da escludere che con il passare dei mesi possano arrivare ulteriori dettagli in merito.

La cosa certa è che l'idea alla base di Fiat con la nuova Tipo sia quella di produrre l'auto a livello globale, pensandola quindi anche per il mercato dell'America Latina oltre che per l'Europa. Si tratta quindi di una strategia completamente differente rispetto a quanto realizzato fino ad ora, tenendo conto del fatto che Fiat ha un mercato specifico a seconda della regione.

La Fiat Tipo, auto posseduta anche da Nigel Mansell, è stata prodotta inizialmente fra il 1988 e il 1995, quindi rilanciata nel 2015. Il primo modello è stato amatissimo dai nostri connazionali, e venne anche proposto nella versione 2.0 iniezione a 16 valvole, in grado di sprigionare una potenza di 139 cavalli. Recentemente si era parlato di una Fiat Tipo versione Abarth che però non hai mai visto la luce: difficile che con il modello del 2025, vedendo il design e lo stile, possa palesarsi anche una versione “cattiva”.