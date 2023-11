La Fiat Tipo dice addio al mercato UK: da adesso in poi spazio alla 600e

Fiat Tipo è stata ritirata dal mercato britannico. Questa decisione è stata annunciata da un portavoce di Fiat, che ha indicato che il marchio italiano si sta concentrando sulla mobilità urbana elettrica. Il suo successore indiretto sarà la Fiat 600e che è entrata da poco in produzione.

Prima del suo ritiro, la Fiat Tipo era disponibile nel Regno Unito a un prezzo base di £ 28.745 (circa 33.118 euro), mentre la versione hatchback con il suffisso Cross costava £ 29.245 (circa 33.694 euro). Vi abbiamo recentemente mostrato come potrebbe essere il restyling della Fiat Tipo. Attualmente il modello Cross è ancora elencato sul sito ufficiale britannico, ma è probabile che anch'esso verrà ritirato a breve.

Dall'altro lato il crossover Fiat 600e parte £ 32.995 (circa 38.000 euro). Nonostante l'aumento di prezzo, la 600e offre un powertrain elettrico con un'autonomia di 409 km secondo il ciclo di omologazione WLTP, una ricarica rapida da 100 kW e una potenza di 156 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi.

La Fiat Tipo invece offriva motorizzazioni a benzina e ibride leggere, con potenze inferiori. Inoltre, in altri mercati, erano disponibili diverse opzioni, tra cui motori a benzina, GPL e diesel, con diverse opzioni di trasmissione. Per quanto riguarda gli altri mercati europei Fiat non ha ancora parlato di altri paesi coinvolti da questo cambio di listino.