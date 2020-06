Fiat Tipo Abarth: è possibile l'arrivo della berlina sportiva?

Fiat al momento è nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione. Mentre ad esempio punta tutto sull'elettrificazione con le piccole 500e (in arrivo anche la hatchback) e Centoventi, pare stia provando a espandere la famiglia Tipo in vari modi per portare concorrenza più concreta alle rivali.

Al momento della vettura abbiamo soltanto la berlina del segmento C e la sua variante station wagon, ma chissà il futuro cosa avrà in serbo per i clienti della casa automobilistica italiana. Nel panorama attuale sono tra l'altro in tanti a volerne vedere una variante sportiva sviluppata da Abarth, nota casa di tuning che nella sua storia ha modificato numerosissimi modelli di Fiat.

Al momento però abbiamo soltanto una serie di render ad immaginarla. Alcuni appassionati l'hanno rappresentata sia in versione berlina che in hatchback sportiva. Proprio come per la 500 Abarth i design riportano assolutamente gli elementi caratteristici in fibra di carbonio, come i paraurti posteriori aftermarket.

Passando a quello che potrebbe presentarsi sotto al cofano, il motore turbo a quattro cilindri da 1,4 litri della Tipo astrattamente "progettato" eroga 180 cavalli, che però non bastano affatto se si vuole rivaleggiare con le agguerrite concorrenti. Sforare nettamente la soglia dei 200 cavalli è obbligatorio e anzi, raggiungere magari quella dei 250 sarebbe anche meglio.

In ogni caso la speranza non muore mai, e nell'attesa di poter ricevere notizie in merito, vi rimandiamo alla nuova Fiat Panda Easy Hybrid: l'utilitaria guadagna l'ibridazione per meno di 10.000 euro. Infine, per spaziare passando dalle autovetture ai veicoli commerciali, ecco il nuovo Fiat E-Ducato completamente elettrico, il quale garantisce un'ottima autonomia per le consegne e una capacità di carico davvero niente male.