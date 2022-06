Fiat svela Doblò di quinta generazione: arriva anche modello full-EV E-Doblò

Dopo avere annunciato il nuovo Ulysse, Fiat Professional ha presentato la gamma Doblò di quinta generazione in cui troviamo anche furgoni compatti completamente elettrici e-Doblò nelle varianti LCV e MPV. Così facendo, Fiat aggiunge un altro modello full-EV alla lista dove già troviamo E-Ducato ed E-Scudo.

Il nuovo Fiat Doblò è disponibile in due lunghezze e tre configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi) incentrate sulla praticità e sull'ottimizzazione dello spazio di carico. Il carico utile è fino a 800 kg per la versione elettrica e fino a 1.000 kg per i modelli con motore ICE, mentre il vano di carico può contenere fino a due euro-pallet con un volume massimo di 4,4 metri cubi nel Doblò a passo lungo. La versione passeggeri si differenzia per la presenza di finestrini laterali al posto dei pannelli e la dotazione di cerchi fantasia.

Questo nuovo modello proposto da Fiat offre poi le “Magic Features”, funzionalità opzionali pensate per sicurezza e flessibilità d’uso: ad esempio, il Magic Top porta più luce all'interno dell'abitacolo con vani portaoggetti aggiuntivi per gli oggetti personali, mentre l’opzione Magic Window consente l'apertura separata del lunotto dal portellone. O ancora, il Magic Mirror è uno specchio retrovisore digitale da 5 pollici con tre differenti modalità di visualizzazione. Al contempo, l’e-Doblò giunge di default con cinque sedili singoli, elegante griglia anteriore con accenti cromati, tonalità esterna Blu Mediterraneo e i cerchi in lega da 16 pollici.

Sotto il cofano troviamo nell’e-Doblò un unico motore elettrico anteriore che produce 134 CV e 260 Nm di coppia, con batteria da 50 kWh con supporto alla ricarica rapida fino a 100 kW. Tutto ciò si traduce in più di 280 km di autonomia, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 130 km/h. Il furgone Doblò a combustione viene proposto infine con turbodiesel da 1,5 litri che produce 99 o 128 CV, oppure turbo benzina da 1,2 litri che produce 109 CV. Il cambio è sempre manuale, ma troviamo anche l’opzione di un automatico a otto rapporti nel caso del diesel più potente.