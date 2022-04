Fiat svela una 500 La Prima speciale in collaborazione con Andrea Bocelli e JBL

Fiat presenterà quattro nuove vetture entro il 2027, ma la 500 rimarrà sempre un’icona del marchio, e per questo è anche il modello che si presta più facilmente a sperimentare allestimenti fuori dagli schemi e in edizione speciale, l’ultimo dei quali è nato da una collaborazione col tenore Bocelli e con l’azienda JBL.

Basata sull’allestimento top di gamma della 500 elettrica, questa 500 La Prima è chiaramente studiata per offrire al cliente la miglior esperienza audio che possa desiderare a bordo della storica Fiat. Per raggiungere questo obiettivo la casa di Torino ha collaborato con la famiglia Bocelli, con Andrea che ha messo a punto il sistema, affiancato da suo figlio Matteo che ha composto la campagna pubblicitaria del modello. Invece l’azienda statunitense JBL si è occupata della fornitura della componentistica da montare sull’auto.

All’interno di questa speciale 500 La Prima c’è infatti un impianto audio da 320 Watt che implementa la tecnologia “Virtual Venues” di JBL, messa a punto appositamente per l’abitacolo di piccole dimensioni della vettura italiana, anche se Fiat non ha specificato da quanti altoparlanti e subwoofer sia composto.

Le particolarità di questa edizione non si limitano soltanto all’impianto audio, e infatti all’interno dell’abitacolo troviamo anche il “Sanitizing Glove Box” (un cassetto portaoggetti con lampada ai raggi UV che rimuove i batteri presenti sugli oggetti), un display dell’infotainment da 10,25 pollici, sedili beige e plancia con finitura dedicata. All’esterno invece troviamo cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED e badge dedicati a questa particolare edizione. Inoltre, per il modello cabrio, la capote sfoggia un monogramma Fiat. La versione speciale firmata Bocelli è infatti disponibile per la 500 Berlina, la 500 Cabrio e la 500 3+1, in sei diverse colorazioni: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue.

E prima di chiudere vi ricordiamo che la 500 EV diventerà anche sportiva con la Abarth 500 elettrica che arriverà nel 2023 con un motore originale.