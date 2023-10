Fiat Strada Turbo, il pick-up si trasforma in un B-SUV: e se la nuova Panda fosse così?

Navigando sul web negli ultimi giorni ci ha decisamente colpito il render di una ipotetica Fiat Strada Turbo, un'auto che non esiste, ma che potrebbe avere il suo perchè. E' un mix fra un van e un B-SUV, visto che nasce dalla Fiat Strada ma con forme da suv compatto e il risultato è meritevole d'attenzione.

A realizzarlo è stato Kdesignag, designer del web di cui spesso e volentieri vi abbiamo parlato come ad esempio quando vi abbiamo mostrato la nuova Fiat Panda 2024 mix fra la Centoventi e la Suzuki EVX.

E proprio la Panda ci viene in mente guardando la Fiat Strada Turbo, tenendo conto dello stile e delle dimensioni. “Vi presentiamo la nostra ipotetica versione hatchback della Fiat Strada Turbo – scrive la pagina Instagram mostrando i suoi render - in questo progetto abbiamo utilizzato la Citroën C3 come base e aggiunto elementi della nuova Strada Turbo per creare questa berlina compatta piena di personalità”.

Si tratta senza dubbio di un'auto interessante, che potrebbe rispecchiare la filosofia della nuova Fiat Panda B-SUV del 2024, che rispetto all'attuale modello sarà più alta da terra e quindi più muscolosa.

La Fiat Strada Turbo appare proprio così, con un'altezza non indifferente, un muso importante con tanto di vistose prese d'aria e un paraurti di grandi dimensioni sulla zona posteriore. Belli i fari anteriori, quasi a goccia, mentre sul fronte spicca la scritta "Fiat".

I cerchi in lega sono di piccoli dimensioni ma comunque sportivi e di colore nero, tonalità che ritroviamo in vari dettagli nella Fiat Strada Turbo come ad esempio le minigonne, gran parte del frontale e i montanti. Il tetto, invece, viene proposto in colore rosso, a contrasto con il bianco del resto della carrozzeria.

Siamo certi che la nuova Fiat Panda 2024 non sarà così, visto che il CEO Francois ha spiegato che si ispirerà al concept Centoventi, ma in ogni caso il modello non ci dispiace: e voi cosa ne pensate?