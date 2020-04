Ecco il Fiat Strada, un pick-up che speriamo possa debuttare anche in Italia

Alcuni mesi fa vi avevamo parlato dell'avvistamento di un prototipo Fiat in mezzo alla neve. Si trattava di un piccolo pick-up in fase di test nel Nord Europa, e che avrebbe fatto il suo debutto di lì a poco.

Successivamente si è scoperto fosse destinato al mercato brasiliano, e avrebbe coperto il segmento di mercato appena inferiore a quello occupato dal più grosso Toro. Finora i dettagli al riguardo erano pochissimi, ma adesso abbiamo a disposizione le specifiche tecniche e una nutrita galleria di immagini che potete vedere in fondo alla pagina.

Il pick-up dispone quindi di sottili e lunghi fari anteriori, posizionati sulla parte alta della griglia. Quest'ultima è caratterizzata da tanti piccoli segmenti, con tre sezioni orizzontali a incorniciare la scritta "FIAT" nel mezzo. I fendinebbia sono invece squadrati, mentre è piuttosto breve il pianale di carico posteriore. I modelli top vengono venduti le barre sul tetto, che proseguono verso il retrotreno fondendosi all'ultimo montante. Al lancio sarà possibile acquistarne solo la versione a quattro porte, ma arriverà anche la variante a due porte.

Il Fiat Strada misura 4,480 metri di lunghezza che ad esempio, se comparati ad un altro pick-up famoso come il Ford Ranger (5,354 metri), ne fanno intendere chiaramente la compattezza. Il pianale di carico misura poi 1,173 metri di lunghezza e 1,059 metri di larghezza, e può portare un peso di 650 kg.

Riguardo la motorizzazione troveremo un motore da 1,4 litri e capace di 88 cavalli di potenza e 123 Nm di coppia, ma i clienti possono anche optare per un 1,3 litri da 109 cavalli e 139 Nm nel caso servisse più forza bruta. Infine un cambio manuale a cinque rapporti incanala il tutto verso le ruote anteriori.

All'interno dell'abitacolo troviamo un aspetto austero e spazio a sufficienza per cinque persone. A dominare l'infotainment ci pensa un display da sette pollici in posizione centrale, a dividere due bocchettoni per l'aria disposti verticalmente. Utile poi lo spazio ricavato subito davanti al pomello del cambio, e pensato per permettere al conducente di riporvi comodamente il proprio smartphone.

Il Fiat Strada sarà disponibile all'acquisto in Brasile già tra poche settimane, ma al momento lo stabilimento che avrebbe dovuto occuparsi di produrlo è fermo a causa della pandemia di Covid-19. Il rinvio potrebbe far presupporre un debutto verso il mese di Giugno, per un prezzo unitario di circa 13.000 euro. In seguito verrà lanciato anche in Messico sotto il badge di Ram 700, e speriamo possa giungere anche il altri Paesi.