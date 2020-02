Il Fiat Strada è un piccolo pick-up destinato al mercato sudamericano per il 2021

Alcune settimane fa fu avvistato tra i paesaggi innevati del Nord Europa in un'estetica totalmente camuffata da ingombranti escamotage. Stiamo parlando del Fiat Strada, un piccolo pick-up che debutterà in Sud America entro la fine del prossimo anno.

Inizialmente si pensava dovesse chiamarsi Mobi, ma la casa automobilistica italiana ha appena presentato il modello di produzione togliendo ogni dubbio sulla denominazione. Dalle foto spia pareva uno strano veicolo dalle forme spigolose, ma adesso sappiamo che lo stile è in parte ispirato al più grande Fiat Toro di qualche anno fa.

L'anteriore è caratterizzato da un'ampia griglia con un'altrettanto grossa scritta Fiat. I LED frontali sono molto allungati, e integrano le strisce per l'illuminazione diurna. Al momento non abbiamo foto degli interni, ma i ragazzi di Motor1.com Brazil hanno riferito che l'abitacolo è dotato di componenti già visti in altri modelli compatti e quindi inseriti nelle piccole auto della compagnia già presenti nel mercato sudamericano, come la Toro, la Argo o la Cronos.

La Strada verrà resa disponibile con un vecchio ma solido motore a benzina da 1,4 litri, ma sarà affiancato poi da un più moderno ed efficiente propulsore da 1,3 litri, entrambi con cambio manuale a cinque rapporti. In futuro il brand introdurrà due motori turbo da 1,0 e 1,3 litri con possibilità di alimentazione a gas e cambio CVT.

Di certo non arriverà però in Italia, in quanto ogni aspetto produttivo e commerciale è stato ottimizzato per il Sud America, dove i preordini verranno aperti nel corso del prossimo mese. Nel frattempo però il nostro Paese ha visto il debutto della nuova Fiat 500 Hybrid, ecco il verdetto di AutoExpress.