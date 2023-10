Fiat e Stellantis, addio a 3 auto storiche e il futuro della Panda 'city car' è incerto

Fiat sta attraversando una vera e propria rivoluzione. L'azienda italiana di automobili, fra le più famose e prestigiose al mondo, sta modificando la line up negli ultimi anni, e nel giro di qualche mese dirà addio a tre vetture che hanno fatto la storia recente del marchio.

Partiamo dalla Fiat 500X che nel giro di un anno dovrebbe scomparire dallo stabilimento di Melfi e di conseguenza dai listini. L'azienda torinese ha presentato lo scorso luglio assieme alla Topolino la Fiat 600e, quest'ultima di fatto erede naturale della X. Tra l'altro la 500X non prevede una motorizzazione elettrica, e con un futuro sempre più green, alla luce dello stop di benzina e diesel dal 2035, non ha senso di esistere. Dopo dieci anni di carriera quindi, la 500X, B-SUV decisamente apprezzato dal mercato sia per la sua linea quanto per il suo prezzo, si godrà la meritata passione.

Attenzione anche a quello che accadrà per un'altra storica vettura di casa Stellantis come la Jeep Renegade, fuoristrada che in Italia continua a registrare record di vendite. Il suo addio è previsto per il 2025, e bisognerà capire se il piccolo fuoristrada di origini americane avrà un erede o meno. Anche in questo caso l'addio è dovuto alla mancanza della versione elettrica visto che è presente solo l'ibrida.

Occhio anche alla Fiat Tipo di seconda generazione, quella prodotta dal 2015 e che dovrebbe andare in archivio nel 2025, come la Renegade. Si parla di un possibile sostituto elettrico, forse un crossover che potrebbe divenire l'erede della Multipla, anche se al momento non vi sono certezze.

Infine c'è un grande dilemma, che è quello della Fiat Panda, dubbi che vi avevamo sollevato già qualche settimane fa. La situazione è molto semplice: nel 2024 Fiat presenterà la nuova Panda B-SUV, completamente rinnovata e con la motorizzazione elettrica, di conseguenza bisognerà capire se l'attuale modello di Pandina resterà o meno in line up.

Se tutto andrà come previsto la produzione dovrebbe proseguire nello stabilimento di Pomigliano d'Arco fino al 2026, dopo di che il suo futuro è incerto. L'idea di mantenere la Panda attuale potrebbe essere comunque tutt'altro che sbagliata, visto che la nuova Panda che nascerà sarà una vera e propria "Pandona", quindi con dimensioni ben più importanti, e che di conseguenza non andrebbe ad incrociare il mercato di coloro che invece cercano una vettura più compatta e low cost: staremo a vedere cosa deciderà Stellantis.