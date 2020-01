Questa Fiat Spider del 1983 è diventata elettrica, ma ad un prezzo molto salato

Le Fiat Spider costruite negli anni '80 non erano conosciute per la loro affidabilità. Erano noti infatti i costi di manutenzione necessari per tenerle in pista. Su eBay è comparsa però una di queste storiche vetture e, vista la conversione elettrica, potrebbe richiedere meno visite dal meccanico.

Si tratta infatti di una Pininfarina Spider America del 1983 con conversione EV, la quale costa però quanto una Porsche 911 Carrera GTS, e cioè 140.000 dollari. La convertibile italiana è sicuramente più modesta in ogni suo aspetto, ma quelli di Roadster Salon pensano potrebbe valerne la pena.

Nonostante le modifiche resta il cambio manuale stock a cinque rapporti, che però fa coppia con due motori elettrici che producono un numero non specificato di cavalli e quasi 300 Nm di coppia. Dobbiamo ammettere che il confronto con la 911 non regge affatto, ma vuoi mettere la presenza del cambio manuale?

I motori sono stati forniti da Electric GT, azienda che si è creata una nicchia sviluppando propulsori elettrici estremamente facili da montare, alla stregua di un sistema plug-and-play, in modo tale da evitare operazioni particolarmente complesse e potenzialmente nocive per le componenti meccaniche.

Roasdster Salon ha provveduto anche alla sostituzione di sospensioni e componenti utili alla sterzata, aggiornandole agli standard moderni e rendendole capaci di sopportare la maggiore potenza fornita dal motore. Ah, quasi dimenticavamo di dirvi che in realtà la macchina non è ancora pronta ma, se deciderete di acquistarla, dei tecnici specializzati si metteranno al lavoro per prepararvela il più velocemente possibile.

A proposito di Fiat ed elettrificazione, eccovi la Fiat Airflow Vision concept che verrà mostrata a brevissimo al CES di Las Vegas, e restate sintonizzati perché il progetto potrebbe rappresentare solo l'inizio di una decisa strategia del Gruppo FCA, mirata a portare sul mercato un ampio numero di vetture elettriche entro i prossimi anni.