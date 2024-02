Fiat a sorpresa, in Spagna riappare in commercio la Tipo versione diesel

Dopo avervi parlato dell'addio della Fiat Tipo al mercato UK, con conseguente ritiro dai listini in mezza Europa, ecco che riappare in Spagna.

Ciò rappresenta anche la reintroduzione dello storico motore diesel Multijet da 130 CV anche se, per ora, solo nel mercato iberico. Questo motore è disponibile per entrambe le varianti di carrozzeria e anche per l'allestimento Cross.

Fiat Tipo aveva abbandonato i motori diesel da tempo, concentrando la sua offerta esclusivamente sui motori a benzina. Tuttavia, in questa fase di mercato automobilistico europeo, che si preannuncia essere più competitivo che mai, la reintroduzione della Tipo diesel rappresenta una notizia significativa per gli automobilisti che preferiscono questo tipo di carburante.

La gamma Tipo, strutturata negli allestimenti Base e Cross, è disponibile sia come Hatchback (5 porte) che come Station Wagon. Il motore diesel è accessibile per entrambe le finiture e offre una serie di dotazioni standard, tra cui airbag multipli, luci diurne a LED, cruise control, sistema di infotainment con schermo da 5 pollici, e molto altro ancora.

Il motore Multijet è un 1,6 litri a quattro cilindri, che eroga 130 CV e 320 Nm di coppia massima. Abbinato a un cambio manuale a sei marce e a trazione anteriore, questo motore consente alla Tipo diesel di raggiungere prestazioni rispettabili, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi e una velocità massima di 208 km/h. Inoltre, offre un consumo medio di carburante di 4,6 litri per 100 chilometri e emissioni di CO2 di 119 g/km secondo il ciclo WLTP.

Nella versione Cross, si aggiungono caratteristiche come cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, e controllo automatico della velocità adattivo. I prezzi della Fiat Tipo diesel in Spagna per la versione Base partono da 24.800 euro per la Hatchback e 27.350 euro per la Station Wagon. Per la versione Cross, i prezzi partono rispettivamente da 31.489 euro e 33.065 euro.

Si dice sia previsto un restyling importante per la Fiat Tipo previsto per il 2025. Questo aggiornamento proporrà con un design innovativo e simile a quello di un SUV compatto. L'auto sarà prodotta globalmente per i mercati europeo e latinoamericano, segnando una nuova strategia per Fiat. Sebbene si sia parlato di una possibile versione sportiva, non sembra probabile al momento.