Fiat, serve la svolta negli USA: solo 46 auto vendute di media al mese

La nostra cara amata Fiat ha perso il 30 per cento del mercato dal 1989 al 2023 complice una concorrenza in aumento, una riduzione della line up e una crescita dei prezzi. L'azienda ha registrato cali in tutti i mercati ed in particolare negli Stati Uniti dove quest'anno le vendite sono ai minimi termini.

Basti pensare che nei primi sei mesi di questo 2023, Fiat ha venduto solo 280 auto, di conseguenza ha tenuto una media di poco più di 46 vetture ogni mese, e se manterrà questo trend a fine anno non si venderanno più di 700 Fiat oltre oceano.

Il calo negli States di Fiat è cominciato sette anni fa, precisamente nel 2016, quando si è registrato un meno 20 per cento, ma chiudendo comunque l'anno con ben 34mila auto vendute. A inizio 2020 i "tonfi" maggiori, con un meno 53 per cento rispetto al 2019 causa pandemia di covid, quindi nel 2022 un altro meno 61 per cento, per un anno chiuso con solo 919 vetture commercializzate.

Quest'anno c'è il rischio di fare ancora peggio come testimoniato dai numeri di GoodCarBadCar, che tiene traccia appunto di tutte le Fiat che vengono immatricolate oltre oceano. Cosa succederà in futuro? Qualche buona notizia dovrebbe arrivare dalla Fiat 500e, eletta di recente miglior piccola fra gli EV, la versione elettrica della piccola city car torinese, che dovrebbe fare la sua comparsa nei concessionari americani all'inizio del 2024.

Si tratta di un modello perfetto per la città, con un'autonomia di 320 km circa, anche se bisognerà capire se basterà a convincere i cittadini degli States. Per cercare di far risalire le vendite Stellantis lo scorso mese di maggio ha nominato Aamir Ahmed nuovo dirigente di FIAT America, con l'obiettivo appunto di spingere le vendite dell'elettrico.

Secondo Motorbiscuit.com nel caso in cui la 500e non dovesse risollevare le sorti del marchio, c'è il rischio di scenari funesti che nessuno per ora vuole nominare: “Vendere meno di 1.000 auto all'anno non è sufficiente per mantenere a galla il marchio a lungo – scrive il portale - e anche se nessuno in Fiat lo ha detto, non è difficile immaginare che il marchio possa lasciare gli showroom americani se le cose non dovessero cambiare nei prossimi anni”. Ovviamente noi tifiamo per una grande vittoria di Fiat negli Stati Uniti.

Per correttezza di informazione va detto che al momento Fiat vende un solo modello di auto negli Stati Uniti, leggasi la 500X. La Fiat 500 "classica", che è stato il modello dell'azienda torinese più venduto degli ultimi anni, ha lasciato il mercato nel 2020 ma come detto sopra, nel 2024 tornerà nella versione elettrica.