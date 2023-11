Fiat Seicento Elettra, 25 anni fa la prima vera elettrica dell'azienda torinese

Dopo avervi presentato la Fiat Panda Elettra, il primo pandino green della storia, oggi ci concentriamo sulla “Seicento Elettra”, altro abile esempio di quanto l'azienda torinese fosse avanti rispetto alla concorrenza.

25 anni prima della presentazione della nuova Fiat 600 elettrica, nel 1998, Fiat mostrò al mondo intero la Seicento Elettra, una versione green della piccola city car. Rispetto alla Fiat Panda di cui sopra, che poteva trasportare il guidatore e il passeggero, la 600 era omologata per 4 posti, di conseguenza si può considerare la prima vera auto elettrica della storia di casa Fiat.

A differenza della sua antenata la Seicento Elettra vantava inoltre una maggior efficienza con una migliore distribuzione interna delle batterie, e godeva di prestazioni adatte per un uso quotidiano in città. Stiamo parlando ovviamente di 25 anni fa, di conseguenza non è possibile equiparare quei numeri a quelli attuali delle auto elettriche, ma se ci si sofferma su ciò che circolava alla fine degli anni '90, si capisce chiaramente quanto tale progetto fosse avanti negli anni.

Esteriormente la Seicento Elettra era identica alla sua versione termica, ad eccezione dell'assenza del tubo di scarico e della presenza dello scritte “Elettra” oltre che per il portellino per la presa di ricarica.

Il motore era montato sul posteriore, mentre le batterie nel vano anteriore, occupando anche l'area riservata al serbatoio del carburante. Per farla partire bisognava selezionare una manopola sulle due modalità opzionabili, leggasi Drive e Sport: nel primo caso si viaggiava con un consumo di batteria ridotto, mentre nel secondo si poteva usare la massima potenza.

Era una vettura che, come tutte le auto elettriche attuali, aveva un ottimo spunto, e ovviamente in città faceva la differenza. Diversa era la situazione sulle strade a percorrenza veloce, tenendo conto che la sua velocità massima era di poco superiore ai 100 km/h.

L'autonomia permetteva di percorrere 90 km nel vecchio ciclo ECE, e per ricaricarla completamente erano necessarie ben 8 ore, tenendo conto che 25 anni fa non esisteva la ricarica fast.

Sul libretto a riguardo si leggeva “Si consiglia di effettuare le ricariche dopo ogni viaggio; può essere interrotta ma per equalizzare bisogna farne almeno una completa ogni 3-4 ricariche. Lasciare il cavo ricarica collegato per lunghi inutilizzi! La ricarica di equalizzazione può durare anche 8 ore oltre la ricarica normale”.

Fiat decise di produrne due versioni con delle leggere modifiche nella seconda serie e infine un'ultima curiosità: per accendere il riscaldamento la Seicento utilizzava un piccolo bruciatore a gasolio dotato di un serbatoio da 4 litri, che andava ovviamente rabboccato quando si esauriva. Non abbiamo certezza del prezzo ma spulciando un po' online la Seicento Elettra pare costasse 44 milioni di vecchie lire quindi circa 22mila euro (al cambio senza inflazione).