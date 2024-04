La Fiat Ritmo ritorna in versione hatchback elettrica? Ecco come potrebbe essere

E se alla fine la Fiat Ritmo ritornasse in versione hatchback elettrica? Una domanda più che lecita tenendo conto dei molti revival degli ultimi tempi nonché dell'utilizzo di forme e di design del passato.

Un caso emblematico è quello della Renault 5, che ha già ricevuto 50mila preordini e che ha convinto la critica, e occhio anche al ritorno della R4 e della prima Twingo. Fiat, invece, rispolvererà a breve la Multipla, che dovrebbe essere gemella della Opel Frontera svelata ufficialmente due giorni fa, e chissà che a breve non possa appunto far tornare in auge la mitica Ritmo, venduta come Strada negli Stati Uniti.



Costruita per 10 anni, dal 1978 al 1988, ne furono vendute ben 2 milioni in tutto il mondo, una delle vetture di maggior successo della Fiat in quegli anni. Doveva essere la rivale della Golf e non ha affatto sfigurato: perchè non riproporla? Oggi Fiat, e in generale Stellantis, latitano nel Segmento C (quello di Audi A3, BMW Serie 1 e Mercedes Classe A giusto per capirci), e al di là della Bravo, che a breve uscirà di produzione, non esiste un vero e proprio pezzo forte che possa rubare clienti alla concorrenza.

A provare a stuzzicare Fiat ci ha pensato The Autopian, che ha ricostruito in maniera grafica appunto la nuova Ritmo, ispirandosi al modello del passato ma anche alla Hyundai Ioniq 5, che sembra una sorta di rivisitazione moderna proprio della storica vettura Fiat.

L'idea è quella di realizzarla con dei richiami allo storico modello, a cominciare dalle iconiche luci rotonde, passando dalle maniglie in rilievo, così come dalle luci e dalla curvatura del lunotto e i vari montanti. La Ritmo/Strada veniva prodotta anche in versione Abarth, il modello senza dubbio più cattivo, ma anche decapottabile con una particolare apertura del bagagliaio.



Rilanciare la Ritmo, rendendola elettrica (e magari ibrida), con l'aggiunta anche di un modello con lo Scorpione, potrebbe essere un'idea redditizia secondo voi? Ad oggi non è nei piani di Fiat fiondarsi su questo progetto, visto che di recente sono stati svelati i concept del futuro e della Ritmo non vi è nemmeno l'ombra, ma chissà che in un futuro non troppo lontano non possa pensare di riportarla in vita.

