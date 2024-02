Fiat Ritmo Gruppo B, il prototipo che non vide mai la luce: fu rimpiazzato dalla 037

Nel corso degli anni '80 le case automobilistiche italiane sfornarono diversi prototipi per il mondiale rally, che poi vennero accantonati. Un caso di cui vi avevamo parlato è quello dell'Alfa Romeo Sprint 6C, gioiello del biscione, ma attenzione anche alla Fiat Ritmo Gruppo B.

Come mostrato in occasione del Rally Meeting del 2024, dopo il pensionamento della Fiat 131 Abarth, vista anche nel video di Tyler The Creator, a maggio del 1980 la squadra corse torinese iniziò a pensare ad un nuovo progetto alla luce del nuovo regolamento che introduceva per la prima volta le mitologiche Gruppo B.

Inizialmente si pensò ad una Lancia Delta mentre l'alternativa fu la Fiat Ritmo Abarth. Venne così realizzato un prototipo con un motore centrale posteriore, praticamente subito dietro i sedili anteriori, sullo stile della Renault 5 Maxi turbo. Il propulsore era inoltre sovralimentato e di derivazione della Fiat 131 di cui sopra.

Una volta scesa in strada, però, la prima opzione venne ritenuta poco performante sui terreni a bassa aderenza, e una volta scartata anche la seconda ipotesi alla fine il progetto venne definitivamente accantonato. Da quel "fallimento", la squadra corse torinese decise di concentrarsi su una nuova vettura su base Lancia Beta Montecarlo e fu così che nacque il mito della 037.

La storia del “manichino” della Ritmo Abarth si può trovare nel nuovo libro dell'ingegner Vittorio Roberti "Lancia Rally Gruppo B 037", mentre la foto che trovate qui sopra è stata scattata al Rally Racing Meeting da Rebecca Lumachi e pubblicata sulla pagina Facebook RallyeCorse Media - Leo Todisco Grande.

Come potete notare dallo scatto che trovate qui sopra, la Fiat Ritmo Abarth appare decisamente più larga e piazzata di quella originale, con dei passaruota anteriori e posteriori in classico stile '80, e un alettone ben visibile subito sotto il lunotto posteriore. Un vero e proprio gioiello, peccato che non vide mai la luce.