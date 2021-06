Una Fiat Ritmo del 1978 all'asta da RM Sotheby's: potrebbe toccare i 15.000 euro

Quanti fra voi ricordano la mitologica (a suo modo!) Fiat Ritmo? Negli anni ‘80 e ‘90 era abbastanza semplice trovarne qualcuna per strada, qualcuno tra voi magari l’ha persino avuta oppure la ricorda grazie a qualche parente. Ebbene torniamo a parlarne poiché c’è una Fiat Ritmo di 43 anni in vendita.

La vettura, in eccellenti condizioni e in un colore arancione, è finita nel catalogo di RM Sotheby’s per un valore che va da 10.000 a 15.000 euro. Nello specifico parliamo di una Fiat Ritmo 60 CL del 1978, attualmente localizzata in Germania. Sotto il suo cofano troviamo un motore 4 cilindri da 1.116 cc che eroga 60 CV, con cambio manuale a 5 rapporti.

Sul contachilometri sono indicati 19.279 km ma è difficile che siano questi i suoi reali chilometri percorsi in 43 anni di vita, probabilmente i tamburi analogici hanno già superato il confine dei 100.000. Abbinato all’auto troviamo anche il foglio complementare originale, sul quale c’è scritto che in origine la Ritmo in questione è stata venduta a un prezzo di 4 milioni e 195.000 lire. Oggi, come ricordato sopra, vale fra i 10.000 e i 15.000 euro e si può acquistare all’asta Open Roads di Giugno di RM Sotheby’s. Spendereste oggi 15.000 euro per una Ritmo d’annata?