Fiat da record, è lei la regina di Stellantis: ecco quante vetture ha venduto

Il gruppo Stellantis ha reso pubblici nella giornata di ieri i risultati finanziari per quanto riguarda il 2022, sottolineando in particolare gli enormi traguardi raggiunti da Fiat: la storica azienda di auto torinese si conferma la prima per volume di vendite del gruppo.

In Stellantis troviamo Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, ma Fiat e Abarth l'hanno fatta da padrone piazzando un totale di 1,2 milioni di auto in tutto il mondo, in particolare in Europa e Sud America, superando di circa 200mila unità Peugeot, la seconda casa automobilistica per volumi di affari del gruppo.

Ovviamente soddisfatto dei risultati ottenuti il CEO di Fiat nonché CMO Global di Stellantis, Oliver Francois, che ha dichiarato: “FIAT ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale ai risultati del Gruppo. In termini di volumi, FIAT è il marchio leader di Stellantis con oltre 1,2 milioni di unità immatricolate nel 2022, tra veicoli FIAT, Abarth e Fiat Professional. Siamo leader assoluti di mercato in Brasile, Italia e Turchia, e stiamo accelerando verso un futuro sostenibile con la Nuova 500 elettrica che ha registrato quasi 120mila unità dal suo lancio a fine 2022. E grazie alle sinergie insite nel Gruppo Stellantis, nel 2023 FIAT continuerà a offrire soluzioni socialmente rilevanti, presentando quattro nuovi prodotti”.

A distinguersi è stata in particolare la 500 elettrica che ha ottenuto il titolo di EV più venduto in Italia, secondo in Spagna e terzo in Germania, oltre ad essere il veicolo elettrico più venduto in assoluto del gruppo Stellantis. La Fiat 500 elettrica deve il suo enorme successo allo stile iconico ma anche ad un prezzo non esagerato, essendo la stessa vettura rientrante nella top 5 delle auto elettriche meno care in Italia. Molto bene anche Fiat 500 endotermica e Fiat Panda, rispettivamente prima e seconda del segmento city car, per una quota di mercato complessiva del 43.8 per cento.

Il marchio è risultato il più venduto in Italia con una quota del 15.1%, e nel contempo anche in Sud America, dove ha ottenuto una quota del 13,6%, leader assoluto in Brasile (430mila unità vendute). Numeri quindi davvero importanti che speriamo siano di buon auspicio per il 2023, anno in cui dovrebbero arrivare due nuove vetture elettriche in casa Fiat. L'annuncio è stato dato ieri da Tavares che ha chiesto anche maggiori incentivi per le elettriche.