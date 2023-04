Dalla Fiat Punto alla Toyota Celica: quale auto fuori produzione rivorreste vedere?

Nel corso degli ultimi anni sono state tante le auto finite fuori di produzione nonostante degli ottimi volumi di vendita. Ce ne è di svariati tipi, dalle utilitarie alle sportive, dalle italiane alle giapponesi: cerchiamo di scoprire quelle più nostalgiche.

Uno dei modelli di auto a cui gli italiani sono rimasti più affezionati è senza dubbio la Fiat Punto. Sia chiaro, la vettura torinese vendeva moltissimo per un prezzo molto accessibile, ma nel contempo era ritenuta un'auto tutto sommato durevole, comoda e che sapeva sempre “fare il suo”. Venne prodotta in tre serie dal 1993 fino al 2018, lasciando un vuoto nel mercato italiano che ancora oggi si sente. Tante le versioni previste, fra cui anche la mitica Punto GT, l'auto preferita dai tamarri anni '90.



Fra le vetture che purtroppo non sono più in produzione anche la Toyota Celica, una sportiva due posti che ritrovò un notevole riscontro anche in Europa e in Italia. I due modelli più apprezzati sono stati quelli fra fine anni '80 e inizio anni '90, a cominciare da quella iconico con i fari a scomparsa tipo Ferrari Testarossa. Era bella e sportiva e ad accrescere la sua fama ci pensò il campionato rally grazie a sei titoli mondiali fra il 1986 e il 1999, 4 piloti e due costruttori.



Fra le auto più recenti uscite di produzione si ricorda l'Alfa Romeo Giuletta, segmento C amatissima dal popolo tricolore. Prodotta a Cassino per dieci anni esatti, dal 2010 al 2020, ha saputo fare breccia nel cuore degli appassionati dopo i fasti della 147: ancora oggi i nostalgici la richiamano a gran voce ma per ora una nuova Giulietta non è nei piani di Arese. Ma come sarebbe un'Alfa Romeo Giulietta Restyling? Con un render moderno c'è chi ha ipotizzato un modello molto interessante.



Altra storica vettura non più prodotta è la Volkswagen Maggiolino, fra le auto più vendute di tutti i tempi, prodotta dal 1938 e poi la seconda serie fino al 2019. Il gruppo tedesco non ha mai fino ad oggi menzionato ad un possibile ritorno del Beetle, ma chissà che con l'avvento dell'elettrico non possa fare un pensierino sulla terza serie.



Chiudiamo con quella che è una delle vetture più amate di sempre, leggasi la Lancia Delta. La sportiva torinese era uscita di produzione nel 1999 dopo 20 anni di onorata carriera, per poi tornare fra il 2008 e il 2014 ma con un modello che non convinse mai i puristi. L'attesa sta però per finire visto che nel 2028 uscirà la nuova Lancia Delta che sarà “Geometrica, muscolosa e l'auto che tutti sognano”, parole del CEO Napolitano.