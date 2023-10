Fiat Punto, la curiosa storia della prima auto di Daniel Radcliffe: era ricchissimo ma...

Daniel Radcliffe è uno degli attori più famosi al mondo. E' infatti divenuto una star mondiale per aver interpretato magistralmente il mago occhialuto con la cicatrice Harry Potter, rimanendo nel cuore di tutte gli appassionati.

Ovviamente non è questo il posto per elogiare l'attore britannico, ma abbiamo deciso di menzionare il buon Radcliffe per un fatto curioso riguardante la sua prima auto. Quando fu scelto per il ruolo di Harry Potter, nel 2000 (film uscito poi nel 2001), aveva solo undici anni (è un classe 1989), di conseguenza i suoi guadagni vennero gestiti dalla famiglia.

L'ammontare di sterline che il giovane attore britannico riuscì a portarsi a casa grazie ai film di Harry Potter fu ingente, al punto che al compimento del suo 18esimo compleanno, il 23 luglio del 2007, Radcliffe si trovò sul suo conto in banca un assegno da ben 27 milioni di dollari, divenendo il neo maggiorenne più ricco della Gran Bretagna.

Fortunatamente, a discapito di quanto qualcuno si aspettava, l'attore che ha interpretato il super mago non sperperò tutti i suoi denari in feste, drink, auto costose e donne, rimanendo molto umile.

Decise infatti di acquistare un'auto e come prima vettura mise le mani su una Fiat Punto, modello che quest'anno ha compiuto 30 anni. Nonostante potesse permettersi una Rolls Royce o una Lamborghini, alla fine Radcliffe scelse la piccola italiana, considerata all'epoca una delle auto meno inquinanti della Gran Bretagna.

Secondo quanto si mormora, sembra che alcuni non meglio identificati “pezzi grossi” di Fiat provarono a convincere l'attore a montare uno spoiler anteriore, cerchi in lega da 17 pollici e uno scarico cromato ma alla fine il 18enne inglese non ne volle sapere, optando di fatto per una Fiat Grande Punto base.

Ovviamente nel corso della sua carriera Radcliffe si è in qualche modo “rifatto”, anche perchè nel frattempo la sua fortuna è salita a 110 milioni di dollari, ed ha quindi deciso di acquistare una Lamborghini Huracan da 600 cavallli.

Anche Emma Watson vanta un'interessante collezione d'auto, evidentemente i protagonisti di Harry Potter hanno un grande stile in fatto di auto, e non solo.