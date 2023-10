La Fiat Punto compie 30 anni e non ha idea di quanto ci manchi

Era il 1993 quando la Fiat Punto veniva presentata al Salone di Francoforte, disegnata sotto l'abile penna di Giorgetto Giugiaro, il designer del secolo fresco di 85simo compleanno. Da allora son passati 30 anni e l'utilitaria torinese non se ne è mai andata dai cuori degli italiani.

Prodotta dal 1993 fino al 2018, in totale ne furono vendute 9 milioni in tutto il mondo, la gran parte in Italia. Fino al 1999 la serie iconica, originale, quindi la seconda serie, disegnata dal centro stile Fiat, quella del salto di qualità, e infine l'ultima serie, quella del 2005, firmata da Italdesign di Giugiaro, della maturità.

25 anni in cui la Punto ha accompagnato milioni di italiani per milioni di chilometri dal nord al sud dell'Italia (e non solo), e lo ha fatto in tutte le salse, dal modello basic 1.100, passando per la "tamarra" Punto Gt, (rigorosamente gialla), senza dimenticarsi della Cabrio ma anche della versione con lo scorpione Abarth.

9 milioni di storie diverse ma accomunate da alcuni grandi comuni denominatori: prezzo basso, una buona linea, un allestimento essenziale, e una lunga durata. Così come la maggior parte delle auto di case Fiat, anche la Punto non era senza dubbio un'auto premium, ma macinava chilometri che era una bellezza, e di recente vi avevamo raccontato la storia dell'amico olandese Joost, e della sua Punto da 344mila km.

Una vettura che ha lasciato il segno e che da ormai cinque anni i fan, ma anche gli addetti ai lavori, ogni spesso sono soliti rievocare. Del resto quanto farebbe comodo nel panorama attuale una Punto?

Una vettura così andrebbe a colmare un vuoto nel mercato, quello delle utilitarie, un settore che ormai sta scomparendo, e che invece alla luce della crisi economica di oggi, farebbe un gran bene alle tasche degli italiani.

Chissà se mai un giorno Fiat deciderà di rimettere sul mercato la Punto, come ha fatto ad esempio con la 500 o la recente 600: sognare non fa mai male, nel frattempo, buon 30esimo compleanno Punto, sappi che ci manchi un sacco.