Dalla Fiat Punto Cabrio alla Lancia Kappa: le auto che compiono 30 anni nel 2024

Siamo entrati da pochi giorni nel 2024 ed è quindi tempo di andare a scoprire quali saranno i principali compleanni che si festeggeranno nei prossimi mesi, a cominciare dalle auto che compiranno 30 anni.

L'elenco è ovviamente molto lungo ma noi cercheremo di concentrarci sulle vetture a noi più vicine, a cominciare dalla Fiat Punto Cabrio. La versione scoperta fu lanciata nel 1994, un anno dopo il modello standard, ma mentre quest'ultima era stata progettata da Giorgietto Giugiaro, il designer del secolo che di recente ha approvato il Cybertruck, la coupé era stata disegnata dalla carrozzeria Bertone. Oggi la Punto Coupé è un'auto quasi introvabile anche perchè rispetto al modello classico ha venduto molto di meno.

Restiamo in casa Italia per un'altra auto che quest'anno spegne le 30 candeline, leggasi la Lancia Kappa. La berlina classe 1994 era sinonimo di lusso grazie alla scelta di materiali raffinati come pelli e Alcantara, oltre ad avere una ricca dotazione caratterizzata da optional invidiabili. Non fu un enorme successo commerciale come la Punto (per ovvie ragioni), ma la Kappa resta comunque un esempio indelebile della classe e del lusso tipico di Lancia, pronta a rilanciarsi con la nuova Ypsilon 2024.

Non è italiana ma ha fatto la storia del mercato dell'auto tricolore e stiamo parlando precisamente della Opel Tigra, la piccola sportiva che fece vibrare il cuore di molti giovani negli anni '90. Nata dalla piattaforma della Corsa ma con sospensioni Lotus, la Tigra vantava due versioni, un motore 1.4 da 90 cavalli e un 1.6 da 109, mentre esternamente appariva come una sportivissima ben piazzata a terra dalle forme arrotondate. Dentro era decisamente scomoda, sia per il guidatore quanto per i passeggeri dietro, ma il suo obiettivo era quello di garantire un po' di divertimento a chi la possedeva e soprattutto di sfidare a viso aperto la rivale che arrivò qualche tempo dopo, la Ford Puma.

Chiudiamo con i 30 anni di un'altra auto che ha popolato per anni le nostre strade, e e che continua a farlo, la Toyota RAV4. Tre decadi fa i giapponesi presentarono il loro fuoristrada, forse uno dei primissimi esempi di SUV della storia, auto senza troppi fronzoli e in grado di macinare migliaia di km: ancora oggi se ne vedono in giro alcune appartenenti proprio alla prima serie a conferma di quanto quella vettura fosse costruita bene.