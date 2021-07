Questa Fiat Punto del 2004 costa più di 100.000 euro: è una S1600 Rally

Dalla creazione di Stellantis, che ha inglobato FCA e PSA, si parla sempre più insistentemente di una nuova Fiat Punto, anche in versione 100% elettrica sulle orme di e-208 e Corsa-e. Oggi però vogliamo parlare di una Punto molto speciale, capace di costare quasi quanto una Ferrari.

Siamo nell’anno 2000 e Fiat (con la sua divisione Fiat Sport) si è molto appassionata al mondo rally, motivo per cui ha progettato e lanciato la Punto S1600 Rally, pensata appositamente per affrontare il WRC. Alla base dell’auto vi era la mitica Punto HGT, versione sportiva della classica utilitaria torinese, con sotto il cofano un motore 4 cilindri da 215 CV.

Un bolide in miniatura che in realtà non ha avuto vita lunghissima, visto che nel 2004 è poi arrivata la Grande Punto S2000 a sostituirla. La sua breve parentesi di vita ha però portato gli esemplari ancora oggi esistenti a valere prezzi importanti: la Punto S1600 Rally che vedete in foto è in vendita presso il sito Ruote da Sogno, azienda emiliana che si occupa di tuning applicato anche ad auto d’epoca, a 135.000 euro. La vettura è verniciata di un blu acceso, inoltre è sommersa di adesivi sportivi, vanta insomma una livrea da competizione in piena regola. La comprereste mai a quel prezzo? Seguite la fonte per vedere altre foto dell’auto.