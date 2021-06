Fiat Pulse, questo è il nome scelto per il mini SUV destinato al Brasile

Dopo aver svelato il piccolo crossover marchiato Fiat, il gruppo Stellantis ha aperto un sondaggio per dare ai fans la possibilità di scegliere il nome più adatto al modello. Le scelte erano tre: Pulse, Tuo e Domo, ed è stata proprio la prima a vincere, con il 65% dei voti, e per celebrare l’evento, Fiat ha rilasciato nuove foto del modello.

Il design di questo mini SUV è stiloso e attuale, e sarebbe adatto anche al nostro mercato, ma purtroppo si tratta di un modello destinato all’America Latina, che non arriverà quindi in Italia. I dati dichiarati da Fiat parlano di un interasse di 2,532 mm, poco più lungo della Fiat Argo, l’auto che ha sostituito la Punto in Brasile, con cui condivide la meccanica.

L’auto verrà venduta con un nuovissimo propulsore turbo, probabilmente un 3 cilindri da 1000 cc con circa 125 cavalli e 200 Nm di coppia, accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Il motore base invece dovrebbe essere un’unità aspirata da 1,3 litri e 109 cavalli, con trasmissione manuale a 5 rapporti oppure con un cambio automatico CVT, una combinazione già vista sulla Argo appunto.

Nelle prossime settimane ci si aspetta una presentazione in forma ufficiale, mentre la produzione dovrebbe iniziare verso la fine dell’anno. È un peccato sapere che non arriverà nel nostro paese – la stessa sorte toccata al Fiat Toro - perché il modello sembra avere alte potenzialità. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vederlo per le nostre strade?