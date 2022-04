Fiat pronta a riutilizzare il nome Topolino per un modello su base Citroën Ami

La Citroën Ami ha rivoluzionato la mobilità urbana specialmente nelle grandi città ed ha riscosso immediatamente un grande successo, al punto che Stellantis ha deciso di utilizzare la sua base per costruire altre “vetturine” sfruttando gli altri marchi del gruppo, e a quanto pare arriverà anche un quadriciclo marchiato Fiat.

La Ami ha fatto il suo debutto nel 2020, e l’anno successivo è stata affiancata dalla gemella Opel Rocks-e, identica in tutto e per tutto alla francese. Ebbene, dal 2023 potrebbe aggiungersi una terza “micro-machine” con marchio Fiat, che per l’occasione andrebbe a rispolverare il nome “Topolino” e pare che alcuni rivenditori selezionati del marchio torinese abbiano già avuto l’opportunità di vedere il modello.

Secondo Automotive News Europe, il quadriciclo Fiat sarà però leggermente diverso dalle altre sorelle, prima di tutto con l’introduzione di un tetto in tela, onorando così la Fiat 500 Topolino del 1936. Inoltre, coloro che avrebbero già visto la vettura, sostengono che l’allestimento Fiat sia ben più rifinito rispetto alla controparte francese e tedesca.

A livello tecnico invece non dovrebbero esserci differenze, quindi sotto al cofano ci sarà lo stesso motore elettrico da 8 CV che prende energia da una batteria da 5.5 kWh, che le permettono una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia di circa 75 km (a tal proposito, guardate la prova su strada nel mondo reale della Citroën Ami a cura di Matteo Valenza).

Ricordiamo infine che nel 2021 Citroën ha venduto 9.183 unità della Ami, mentre per il 2022 Stellantis ha intenzione di produrre 15.000 vetture col marchio francese, e altrettante 5.000 unità marchiate Opel.