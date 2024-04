Fiat pronta a 'invadere' gli Usa? Oltre oceano forse Abarth, 600 e la nuova Panda

Fiat 500e del 2024 ha debuttato ufficialmente negli Stati Uniti, è il primo modello completamente nuovo ed elettrico del marchio a prezzi accessibili nel nuovo continente. Tuttavia, se inizialmente Fiat aveva pianificato di concentrarsi solo sulla 500e per il mercato statunitense, ora sembra che le cose stiano cambiando.

Aamir Ahmed, responsabile del marchio Fiat per il Nord America, i colleghi di CarBuzz hanno appreso che la Fiat vorrebbe introdurre più modelli negli Stati Uniti. Egli ha infatti accennato alla possibilità di portare negli Stati Uniti anche una versione più performante della 500e, come l'Abarth. Tuttavia, potrebbe essere necessario un aggiornamento significativo delle prestazioni per rendere l'Abarth un prodotto più appetibile al mercato statunitense.

Infine, Ahmed ha suggerito che potrebbero essere in arrivo altri modelli Fiat negli Stati Uniti, tra cui la Fiat 600e: sarebbe infatti prevista una nuova presentazione di un nuovo modello per il nuovo continente nel mese di luglio. Fiat sta comunque esplorando diverse opzioni per ampliare la propria presenza negli Stati Uniti, offrendo una gamma più ampia. Tra questi potrebbe esserci anche la versione cabrio della 500e, anche se, per il momento, non è certo.

Ricordiamo che, negli Stati Uniti, il prezzo consigliato per la Fiat 500e 2024 è di 32.500 dollari (circa 30.000 euro al cambio attuale), escluse le spese di consegna, con la possibilità di beneficiare degli sconti fiscali governativi. Inoltre, ogni Fiat 500e USA include una wall unit di ricarica di Livello 2 e dei crediti di ricarica pubblica tramite Free2move Charge per incentivare ulteriormente il passaggio all'elettrificazione. In Germania, Fiat 500e è acquistabile attraverso un piano leasing molto particolare con canone di appena 99 euro al mese.

In Italia invece, in un mercato dove l'elettrico fatica non poco, la Fiat 500e non riesce a prendere piede: Stellantis ha infatti annunciato ai sindacati che sono previste altre tre settimane di Cassa Integrazione nella fabbrica di Mirafiori, dal 2 al 20 aprile 2024, a causa delle difficoltà sulle linee di produzione della 500e e dei modelli Maserati. Attualmente, gli incentivi in vigore consentono sconti fino a 5.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione di un veicolo inquinante, o 3.000 euro senza rottamazione, ma queste cifre sono considerate irrisorie dato il prezzo elevato della 500e.

