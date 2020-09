Fiat pronta ad aggiornare la 500L: le novità di questo autunno

Nella pentola autunnale di Fiat bolle davvero tanta bella roba, che aspetta solo che qualcuno alzi il coperchio... assieme alla nuova Panda e alla nuova Tipo, sembra che la casa torinese voglia aggiornare anche la 500L.

L’indiscrezione arriva da Passione Auto Italiane, che solitamente ha ottime notizie in merito al mondo Fiat. Cosa succederà dunque a 500L nel breve periodo? Di sicuro la vettura perderà praticamente da subito la motorizzazione 1.4 a benzina, inoltre in gamma resteranno Fiat 500L standard, Business, Cross e Sport. A listino avremo i motori a gasolio 1.3 Multijet (anche con cambio automatico opzionale) e 1.6 Multijet.

Questo perché il produttore sta preparando una nuova generazione riveduta e corretta MY 2021, da lanciare dunque insieme alla nuova Panda MY 2021, alla Tipo MY 2021 (anche in variante Cross), e alla nuova 500. Con la nuova generazione di 500L troveremo molto probabilmente nuove varianti Mild Hybrid da 48V, è poi possibile che arrivino in gamma i motori Firefly visti su 500X.

500X che fra l’altro dovrebbe guadagnare una versione Hybrid, resta da capire solo se Fiat riuscirà a lanciare la motorizzazione entro la fine del 2020 o bisognerà aspettare il 2021. Chiudiamo con una ottima voce di corridoio riguardante la nuova Tipo, con i preordini che dovrebbero iniziare il prossimo 13 ottobre.