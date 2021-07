Fiat Progetto 376: cosa sappiamo sul nuovo SUV che sfiderà Arona e Captur

La line-up attuale Fiat è sicuramente piena di prodotti iconici, pensiamo alla intramontabile 500 (ormai anche elettrica) o alla inossidabile Panda, è però chiaro che presto avverrà un rimpasto corposo grazie a Stellantis.

Il Gruppo, che ha inglobato FCA e PSA, sta sicuramente pensando di rilanciare Punto utilizzando le tecnologie viste su Peugeot 208, fra non molto però potrebbe arrivare anche un nuovo SUV, utile a sostituire le ormai vetuste 500L e 500X, prossime a uscire di produzione. Voci di corridoio parlano del nuovo Progetto 376, un SUV a tutti gli effetti che francamente manca al brand torinese - e che sicuramente uscirà prima in Brasile.

Al momento di ufficiale abbiamo davvero poco fra le mani, per non dire nulla, sul web però sono già apparsi accattivanti render che fanno ben sperare. Gli ultimi rumor parlano anche di una motorizzazione 1.0 GSE con cambio CVT, con 120 CV di potenza e 190 Nm di coppia. Non un felino in senso stretto, dunque, ma un tranquillo Urban SUV, da utilizzare per i percorsi cittadini quotidiani. Il prezzo di riferimento dovrebbe del resto essere 16.000 euro di partenza, in diretta concorrenza con la nuova SEAT Arona e soprattutto il best seller Renault Captur, ormai disponibile anche Full Hybrid e Plug-in Hybrid.