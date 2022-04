Nuove Fiat 500 e 500X Dolcevita: viaggio a cielo aperto

Fiat è davvero legata al suo gioiellino, la 500, e ha proposto l'iconica vettura in più formule, allestimenti e serie. L'ultima di esse, tuttavia, si preannuncia perfetta e ideale per la stagione estiva dal momento che vuole unire il comfort dell'auto compatta alla bellezza della natura.

Non c'è da stupirsi che la 500e stia ottenendo buone vendite in Italia, quantomeno stando ai report degli ultimi mesi, tuttavia Stellantis e FIAT sono pronte a immettere sul mercato una versione speciale della 500 e della 500X, la cosiddetta "Dolcevita". Tramite un comunicato stampa, la casa automobilistica ha riassunto in tre punti lo scopo di questo modello speciale.

Secondo FIAT, dunque, si tratta di "un’esperienza di guida elettrificata e open air a bordo degli iconici modelli Fiat 500 e 500X." Grazie alla motorizzazione ibrida, dunque, la casa ha voluto ideare una collezione adatta al viaggio con tanto di 'guida a cielo aperto'.

Nel caso del modello più grande, non mancano accorgimenti estetici all'anteriore, come i dettagli cromati su fendinebbia e specchietti, che alle ruote con i cerchi in lega da 18" con tanto di scritta corsiva 'Dolcevita'. Ad ogni modo, potete approfondire le novità di questa serie grazie alla galleria di immagini allegate in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di quest'ultima proposta di FIAT? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata a questa 500 in collaborazione con Andrea Bocelli e JBL?