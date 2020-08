Fiat prepara la 500 a cinque porte, prenderà il posto della 500L?

Secondo quanto affermato da ClubAlfa, la Fiat sarebbe pronta a lanciare sul mercato una versione a cinque porte della 500, una delle vetture più amate dagli italiani, che dovrebbe prendere il posto della 500L. A quanto pare questa nuova variante andrà ad inserirsi nel segmento che avrebbe dovuto occupare la Giardiniera, ma solo a partire dal 2022.

Il sito sostiene che gli esemplari saranno prodotti nella fabbrica di Kragujevac, in Serbia, e costeranno tra 3 e 4mila Euro in più rispetto alla versione attuale a tre porte.

A livello estetico, si parla di una vettura più lunga rispetto alla Fiat 500 classica: si parla di 4,2 metri, rispetto ai 3,6 metri della versione a tre parti. Questo si tradurrà in un maggiore spazio per i passeggeri che siederanno sui sedili posteriori.

Fiat intende anche mettere tra le mani degli utenti varie opzioni di personalizzazione, allo scopo di soddisfare le esigenze ed i gusti di tutti i clienti. Un aspetto di non poco conto è rappresentato dal fatto che la nuova vettura a cinque porte dovrebbe essere esclusivamente elettrica, come la Fiat 500E presentata di recente. FCA intende mettere tra le mani degli automobilisti una macchina in grado di fornire 400 Km di autonomia con una singola carica.