Fiat ha perso il 30% del mercato dal 1989 al 2023: perché questo clamoroso tonfo?

I dati a firma JATO soni eloquenti: dal 1989 al 2023, quindi negli ultimi 34 anni, Fiat ha perso ben 30 punti percentuali sul mercato. A fine anni '80 la quota di auto dell'azienda torinese era pari al 41%, dato sceso all'11 per cento nel 2023 (al 30 giugno).

La crisi di Fiat va letta in un'ottica di crisi generale dei grandi brand europei, tenendo conto che i marchi storici come Volkswagen, Citroen, Peugeot e via discorrendo, hanno visto sensibilmente ridursi le proprie quote di mercato.

Se però VW è calata di tre punti in Germania, 13 per Renault, 6 per Peugeot e 5 per Citroen in Francia, il calo della Fabbrica Italiana Automobili Torino è senza dubbio più evidente. Di fatto l'azienda è decresciuta di quasi un terzo (come da foto a firma carindustryanalysis, pagina Instagram) nelle vendite nonostante Fiat Panda sia stata ancora una volta l'auto più venduta in Italia ad agosto 2023.

Perchè tale calo? Diverse le motivazioni, a cominciare da una riduzione della line up. Al di fuori di Panda e 500, non vi sono molte altre Fiat mainstream, mentre fino a pochi anni fa c'erano la Punto e la Bravo, ma anche berline come Croma e Tempra, senza dimenticarsi di monovolume e van.

C'è poi da fare i conti con una concorrenza che è aumentata notevolmente negli ultimi 30 anni, non soltanto da parte dei marchi europei ma anche giapponesi e ultimamente cinesi. Che dire poi di Dacia che sta dando del filo da torcere a Fiat realizzando auto a buon mercato, e posizionandosi nella fascia di mercato storicamente comandata proprio dall'azienda italiana.

La compagine romena facente parte del gruppo Renault sta registrando numeri da record nel 2023, e in futuro Dacia sta pensando anche di introdurre un SUV di grandi dimensioni ma sempre low cost.



Fra i motivi del calo delle vendite troviamo senza dubbio anche l'aumento dei prezzi delle vetture, situazione che ovviamente non si può imputare all'azienda italiana. Il problema principale è che se fino a pochi anni fa per acquistare una Panda bastavano 7-8 mila euro, oggi il prezzo è di fatto raddoppiato, e molti nostri connazionali non sembrerebbero essere disposti ad investire tale cifra per una vettura utilitaria, puntando magari su un usato o sulla sopracitata Dacia, che a quel prezzo offre la Duster, SUV compatto che piace tanto agli automobilisti.