Fiat Pandina, nuova Panda, Alfa Milano e non solo: ecco tutte le date di presentazione

Dopo la nuova Lancia Ypsilon, ufficialmente svelata lo scorso 14 febbraio, continueranno nei prossimi mesi i grandi annunci fra le case automobilistiche italiane del gruppo Stellantis.



Si comincia prestissimo, già da domani 29 febbraio, quando verranno svelate ben due nuove vetture. La più attesa è senza dubbio la Fiat Panda MY24 che cambierà nome diventando Pandina per distinguersi dal modello in uscita a luglio. Sarà una vettura che esteticamente resterà pressochè uguale rispetto al modello attuale dell'amatissima city car, migliorandosi però notevolmente nell'abitacolo e soprattutto per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, i cosiddetti ADAS.



Sempre domani sarà la volta di un altro grande arrivo leggasi la Maserati Gran Cabrio Folgore, la versione elettrica della GC del tridente, già avvistata negli scorsi giorni proprio in vista del debutto ufficiale.



Dopo questa scoppiettante doppietta dovremo aspettare una quarantina di giorni per un altro reveal, precisamente il prossimo 10 aprile, quando verrà svelata ufficialmente la nuova Alfa Romeo Milano. Si tratta di un modello altamente atteso, un B-SUV che rappresenterà la prima vettura elettrica di Arese. L'auto, costruita su base Fiat 600 e Jeep Avenger, avrà dimensioni di circa 4,2 metri di lunghezza e un'autonomia di 400 km, e sarà presente anche nella versione ibrida, giusto per andare incontro alle esigenze del pubblico italiano, ancora molto restio ad acquistare auto a batteria.



Infine bisognerà volare al prossimo 11 luglio, quello che sarà il grande giorno della nuova Fiat Panda 2024. Si tratterà di una vera e propria rivoluzione per la piccola di casa Fiat che diverrà elettrica ma soprattutto crescerà in dimensioni, divenendo anch'essa un B-SUV. Sarà la gemella della Citroen C3 e secondo le indiscrezioni potrebbe avere un prezzo d'attacco da 20mila euro, divenendo così l'elettrica più economica sul mercato.



Da segnalare che nel corso del 2024 saranno presentate anche due Ferrari, leggasi l'erede della 812 e l'hypercar che andrà a sostituire la La Ferrari, anche se al momento non vi sono date certe: si sa solo che la prima sarà svelata a maggio.