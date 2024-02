Fiat Pandina e Panda 2024: quale differenza di prezzo? Potrebbero ballare solo 5mila euro

Sono attese grandi novità in casa Fiat nelle prossime settimane, a cominciare dalla nuova Pandina, il nome che prenderà ufficialmente l'attuale generazione della mitica Panda.

L'auto che si è piazzata a mani basse in vetta alla classifica della 10 auto più vendute in Italia nel 2023, per l'ennesimo anno di fila, verrà aggiornata con la versione MY24, in arrivo il prossimo 29 febbraio.

Cosa cambierà? Esteticamente davvero poco, visto che le dimensioni rimarranno le stesse e anche il design sarà identico al modello attuale salvo qualche dettaglio, mentre ci saranno maggiori novità nell'abitacolo e nella tecnologia. Spazio quindi ai vari sistemi ADAS che sono obbligatori per le nuove auto dal 2024 come ad esempio quelli di sicurezza attiva e passiva, quindi la frenata automatica d'emergenza, il monitoraggio delle condizioni fisiche del conducente e il mantenimento della corsia.

Dovrebbe vedersi, come da foto spia, anche un nuovo display per l'infotainment e un nuovo volante, che aggiornerà quindi l'abitacolo della storica Panda. A livello di motorizzazioni, invece, non ci aspettiamo grandi novità, con la Panda che abbandonerà definitivamente il motore termico (come fatto da tempo del resto), lasciando spazio al mild hybrid 1.0 da 70 cavalli e forse ad altri propulsori.

La Panda che sarà presentata a luglio sarà invece una rivoluzione, sarà la vera e propria nuova Panda a tutti gli effetti, visto che verrà letteralmente stravolta sia fuori che dentro. Esteticamente assumerà le sembianze di un B-SUV, quindi con dimensioni di circa 4 metri di lunghezza, ed inoltre monterà un motore elettrico, prima volta in assoluto per la Panda.

Non è chiaro se verrà commercializzata anche nella versione ibrida, molto probabilmente col propulsore classico da 100 CV visto già sulla 600e e la Jeep Avenger, in ogni caso dovrebbe avere un prezzo d'attacco di circa 20mila euro, tenendo conto che potrebbe essere messo in commercio un modello entry level con una batteria di 200km di autonomia.

La Pandina MY24, invece, potrebbe arrivare a costare 15/16mila euro, vista la nuova tecnologia a bordo, di conseguenza stiamo parlando di una differenza minima di circa 5mila euro.