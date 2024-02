Fiat Pandina, diretta video streaming della presentazione oggi: scopriamo tutte le novità

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia: fra poco più di tre ore si alzerà il sipario sulla Fiat Pandina 2024, la versione più aggiornata del modello attuale dell'amata city car, la preferita dagli italiani nella top 10 delle auto più vendute nel 2023.

L'amministratore delegato di Fiat, Olivier Francois, che negli scorsi giorni ha annunciato il ritorno della Multipla, sarà in diretta dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove si produce appunto la Pandina, per svelare tutte le novità della piccola di casa Fiat, che si aggiorna e che punta ovviamente a prolungare un ciclo di vita straordinario costellato da ben 8,5 milioni di esemplari venduti, fra cui i 100mila commercializzati l'anno scorso.

La Pandina resterà in produzione per altri due anni, fino al 2026, affiancando la vera nuova Fiat Panda che sarà invece svelata il prossimo 11 luglio, e che trasformerà letteralmente la gamma. Da city car si passerà infatti ad un B-SUV, quindi con forme e dimensioni ben diverse rispetto a quelle attuali.

Bisognerà capire se Francois fornirà qualche indizio oggi anche sulla futura generazione di Panda, di cui al momento si sa poco o nulla se non che prevederà una versione 100% elettrica e che dovrebbe avere uno stile molto simile al concept Centoventi mostrato nel 2019.

Tornando alla nostra Pandina, la city car continuerà ad essere dotata di un motore 1.0 Hybrid da 70 cavalli, e rispetto al modello attuale presenterà diversi migliorie soprattutto nell'abitacolo, con un nuovo volante e un nuovo display, e soprattutto la presenza dei sistemi ADAS di assistenza alla guida e di sicurezza, divenuti obbligatori da quest'anno per tutte le nuove auto.

Un salto di qualità importante anche se, come detto sopra, esteticamente la Panda resterà fedele a se stessa, introducendo qualche piccola modifica. Per quanto riguarda il prezzo, si parla di un probabile aumento rispetto al listino attuale, quindi è ipotizzabile un entry level da 16/17 mila euro, cifra che comunque, fra probabile promozione al lancio e bonus per l'ibrido, si ridurrà notevolmente. La Pandina 2024 dovrebbe essere messa in commercio la prossima estate, poco prima dell'arrivo della sua erede.