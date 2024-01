Fiat, Panda in vendita a soli 9.450 euro dall'1 gennaio 2024 grazie al Bonus tricolore

Il 2024 è iniziato in casa Stellantis con una promo a dir poco interessante, quella riguardante la mitica Fiat Panda. La city car torinese è stata celebrata nella serata del 31 dicembre con un nuovo video attraverso cui Fiat ha voluto sottolineare il legame con l'Italia e gli italiani.

Un modo originale anche per augurare un buon 2024: “Guardare con positività al futuro, infatti, è auspicabile ed è anche possibile – scrive Stellantis sul proprio sito web - soprattutto grazie alle capacità in cui l’Italia e gli italiani da sempre eccellono: la creatività e lo stile, l’ingegnosità e la competenza tecnica, il piacere di vivere con gusto e l’eleganza, tutti valori che appartengono al Brand torinese e che caratterizzano il valore del Made in Italy”.

Nella clip vi sono una serie di immagini in bianco e nero ma anche a colori che raccontano il glorioso marchio di auto torinesi e la sua evoluzione nel corso dei decenni, un viaggio attraverso la cultura e la storia del popolo italiano, visto che da sempre Fiat è sinonimo di italianità.

“Oggi, FIAT continua ad essere al fianco degli italiani – precisa Stellantis - e li supporta nella transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, in modo rilevante e con semplicità e immediatezza”.

Ed è per questo che si è voluto introdurre il “Bonus Tricolore FIAT", attivo dalla giornata di ieri, 1 gennaio 2024. Nel dettaglio sarà un contributo fino a 9.000 euro, con Panda che sarà così offerta a soli 9.450 euro oltre agli incentivi statali.

Insomma, il modo migliore in casa Fiat per iniziare l'anno, con la speranza che i nostri connazionali possano gradire. La Fiat Panda, ricordiamo, a breve diverrà Pandina per distinguersi dal modello 2024 che verrà presentato a luglio di quest'anno.

La sua produzione proseguirà fino al 2026, alla luce anche delle continue vendite, prima auto in assoluto anche per il 2023, senza alcuna concorrente ad impensierirla. L'idea di mantenere due “Panda” la si deve al fatto che il modello 2024 sarà più robusto e un B-SUV, ma in ogni caso manterrà il suo aspetto low cost che da sempre la contraddistingue.