Fiat Panda Trussardi, l'edizione limitata trendy ed elegante

Fiat torna a giocare con il mondo della moda, ma questa volta a vestire lo stile griffato dei brand di lusso è la Panda, laddove altre collaborazioni avevano visto per protagonista la 500. La Fiat Panda Trussardi è un'edizione limitata trendy ed elegante, frutto della collaborazione tra il marchio e il Centro Stile Fiat.

Si tratta di una edizione speciale della Panda Cross, 4x2 (ma c'è anche in versione 4x4) e con una vocazione da off-road. Le tonalità predilette da questa Panda sono quelle del Caffè Italiano, da cui il nome di questa colorazione speciale che troviamo sia negli esterni che negli interni della Panda Trussardi.

Si può optare sia per una versione opaca, che per una versione metallizzata, di questa verniciatura. Elegante ma comunque grintosa, essendo comunque il modello Cross a fare da base, troviamo cerchi in lega da 15 pollici, oltre che le piastre da protezione che contraddistinguono la "piccola corazzata" di Fiat.

Anche la plancia della Panda Trussardi è in colore Caffé Italiano, mentre sedili in techno-leather, volante, tappetini e cinture di sicurezza sono tempestate con il lettering Trussardi.

La Fiat Panda Trussardi farà il suo gran debutto nelle concessionarie di Fiat durante il weekend del 21-22 settembre, mentre un secondo weekend di presentazione seguirà il 28-29 settembre.