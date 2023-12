Fiat Panda e Tonale fanno volare Pomigliano: dall'1 gennaio stop ammortizzatori sociali

Si chiude un 2023 decisamente positivo per lo storico stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli: 215mila le auto prodotte nel corso di quest'anno e le prospettive per il 2024 sembrano ancora più rosee.

A Pomigliano d'Arco resterà la Pandina, l'attuale generazione della Fiat Panda, che affiancherà il nuovo modello B-SUV che uscirà la prossima estate. Inoltre continuerà ad essere prodotta l'Alfa Romeo Tonale, reduce da vendite record in Spagna, senza dimenticarsi della gemella “americana”, la Dodge Hornet.

Produzioni importanti che permetteranno a Pomigliano di uscire dagli ammortizzatori sociali dall'1 gennaio 2024, prima fabbrica in Italia di automobili ad ottenere questo privilegio. «Il GB Vico chiude il 2023 con oltre 215mila auto prodotte e punta alle 255mila per il 2024, grazie alle richieste per i modelli Panda, Tonale e Hornet. La conseguenza è l'uscita totale dagli ammortizzatori sociali, ma non è più rinviabile l'annuncio di nuove missioni produttive per garantire l'occupazione», le parole di Biagio Trapani e Aniello Guarino, rispettivamente segretario generale e responsabile del settore automotive della Fim di Napoli, dopo un incontro con i vertici di Stellantis.

«Il Vico - aggiungono ancora i sindacalisti - sarà la prima fabbrica in Italia di Stellantis a produrre auto senza ammortizzatori sociali. Nonostante il settore dell'auto stenti ancora a riprendersi, non possiamo che dare un giudizio positivo sull'incontro in quanto il Plant Stellantis di Pomigliano d'Arco risulta viaggiare in netta controtendenza rispetto al panorama generale del settore. Fondamentale è stata la forte sinergia tra le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale negli ultimi mesi per portare il Giambattista Vico oltre il guado degli ammortizzatori sociali, dando respiro agli oltre 4000 lavoratori. Seppur lo stabilimento di Pomigliano d'Arco è in una situazione particolarmente positiva, crediamo che non sia più rinviabile l'annuncio di nuove missioni produttive per garantire i volumi produttivi e occupazione. Oltretutto l'intero apparato automotive necessita di maggiore attenzione da parte delle istituzioni, dal Governo ci aspettiamo un intervento forte, affinché venga tutelata l'industria automotive nel nostro Paese».

I lavoratori di Pomigliano d'Arco avevano dei contratti di solidarietà dal 2014 dopo un lungo periodo di cassa integrazione, ma dal prossimo anno torneranno a godere di un accordo “standard”. Sicuramente un'ottima notizia per il tanto bistrattato panorama automotive italiano.