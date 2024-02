Dalla nuova Fiat Panda alla Tesla Model 2: tutte le auto elettriche low cost in arrivo

I prossimi due anni potrebbero letteralmente stravolgere il mercato delle auto elettriche. Le aziende automobilistiche hanno infatti in programma la produzione di green low cost, city car ma anche vetture appartenenti a segmento più elevati, che costeranno fra i 20 e i 25mila euro.

Con lo sviluppo della tecnologia e la diffusione delle batterie, le green delle prima fascia stanno riducendo i loro prezzi, e con i lanci in massa previsti nei prossimi due anni i listini si appiattiranno ulteriormente.

Si comincerà dalla prossima estate, precisamente dall'11 luglio 2024, quando arriverà la nuova Fiat Panda, più robusta, B-SUV, ma sempre low cost. La prima Panda elettrica dovrebbe costare attorno ai 20mila euro con una batteria da 200km, di conseguenza diverrà una delle green più economiche sul mercato.

Sempre nel corso del 2024 spazio alla simpatica Hyundai Casper, la piccola coreana, quasi una Kei-Car giapponese, che dovrebbe avere 300km di autonomia e un prezzo di circa 20mila euro. Nel 2025, invece, sarà la volta della nuova Citroen e-C3, svelata lo scorso ottobre, che sarà messa in commercio nella versione da 200km, e anche in questo caso il listino dovrebbe assestarsi sui 20mila euro, tenendo conto che il modello attualmente in commercio costa attorno ai 23.

L'anno che verrà sarà anche quello della Skoda Elroq, una crossover di dimensioni maggiori rispetto alle city car elencate sopra, con una batteria di 400 km. Non ci sono info sul prezzo, ma si potrebbe ipotizzare una versa base low cost da 25mila euro.

La Renault 5 sarà un'altra delle vetture che ci accompagneranno nel 2025, dopo una presentazione prevista nel corso di quest'anno. Anche in questo caso si parla di un prezzo di 25mila euro, magari anche un paio di migliaia di euro in meno a secondo di allestimenti e autonomia. Restando nel Renault Group, tocca aspettarsi anche una nuova Dacia Spring riveduta e corretta.

Infine spazio al 2026, quando sono attese sul mercato la nuova Tesla Model 2, la low cost di Elon Musk da 25mila euro, e la Volkswagen ID.2, la piccola di casa VW che dovrebbe posizionarsi un segmento sotto la Polo e che potrebbe costare anch'essa sui 25mila euro. Una serie di auto decisamente interessanti e di marchi blasonati, a cui potrebbero aggiungersi altre piccole green non ancora annunciate.