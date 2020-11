Una Fiat Panda rivoluzionata nel 2023: la piccola citycar diventerà grande

Come probabilmente saprete, lo scorso 21 ottobre FCA ha presentato la nuova Fiat Panda 2021, un modello con poche ma bene assestate novità e un’aggiornata versione Sport. Il vero salto generazionale però avverrà solo nel 2023.

Quest’anno la vera rivoluzione in casa Panda è stata rappresentata dalla Hybrid, diventata in pochi mesi l’ibrida più venduta d’Italia a scapito della nuova Ford Puma Hybrid 2020 (prima da gennaio ad agosto). La nuova variante 2021 invece ha fatto storcere il naso a molti, poiché Fiat non ha aggiornato né il design, né il telaio, ormai considerato vetusto dai più - anche da Euro NCAP che ha assegnato alla Panda di precedente generazione zero stelle su cinque.

Per vedere una Panda davvero rinnovata nel profondo bisognerà dunque aspettare il 2023, quando probabilmente potremo contare anche sullo zampino dei francesi di PSA - ricordiamo che FCA e PSA vanno ormai verso il gruppo unico chiamato Stellantis. La prima novità della rinnovata Panda è il cambio di segmento: non più segmento A, quello riservato alle citycar, ma segmento B, quello delle utilitarie in piena regola.

Questo perché la tecnologia francese è estremamente versatile nel segmento B, permette la creazione di modelli differenti in diverse motorizzazioni, dalla classica benzina al 100% elettrico. A livello di design invece si parla già di una ripresa delle linee della Fiat Centoventi, un concept che qualcuno si aspettava “seriale” già nel 2021 e che invece prenderà un po’ di tempo in più. È dunque lecito aspettarsi una Panda sempre più centrale nei listini di FCA, una vettura in grado di adattarsi a diverse tipologie di utenti e pronta a sfidare il futuro - sempre più elettrico/elettrificato. Non vediamo davvero l’ora di saperne di più. (Foto: Avarvarii/AutoExpress)